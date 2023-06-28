سوق الحلويات العربية يزدهر في ترکيا +فيديو

العالم - مراسلون

يقول اصحاب محلات الحلويات العربية بأن الاصناف التي يقدمونها هنا يحرصون تماماً على ان تكون بمواصفات بلدها الأم ليشعر رواد محلاتهم بذات المذاق.

وقال أحمد غراب وهو صاحب محل كنافة فلسطين في اسطنبول:"نقدم کل انواع الکنافة، کنافة بالجبن، کنافة بالقشطة، الکنافة العربية المدلوقة النمورة، وانواع الحلويات الاخری. والاقبال بفضل الله سبحانه تعالی جميل وطيب. نحن في منطقة يوسف باشا معروفين منذ أکثر من سنتين في المنطقة".

نجاح محلات الحلويات العربية في تركيا لا يقتصر فقط في قدرتها على جذب الزبائن العرب بل يمتد أيضاً لجذب الزبائن المحليين والسياح من جميع أنحاء العالم فالحلويات العربية تحظى بشعبية واسعة واستحسان السياح بغض النظر عن جنسيتهم.

وقالت فرانشيسكا فريزا وهي سائحة بريطانية:"انا من انجلترا جئت هنا للسياحة، الجميع يتحدث عن الحلويات العربية في اسطنبول لذلك جئت لتجربتها، لقد ادهشني طعمها انها لذيذة وجميلة وانا مسرورة جداً لأنني تذوقتها".

وقال احمد واني وهو سائح عربي مقيم في السويد:"الجماعة محترمين والمکان طيب والکنافة عندهم طيبة جداً ونحن نأتي من السويد لهذا المحل من أجل تناول الکنافة هنا، فهي لذيذة جداً".

وتتمتع الحلويات العربية باستحسان متذوقيها، حيث تعتبر متنوعة وشهية ومليئة بالنكهات الفريدة. واشهرها البقلاوة، والكنافة، والمعمول وتعكس هذه الحلويات تراثاً غنياً وثقافة فريدة تتمتع بشعبية كبيرة.

تجربة زيارة محلات الحلويات العربية في تركيا ليست مجرد تذوق للأطعمة اللذيذة فحسب بل تعتبر أيضًا فرصة للتعرف على ثقافة البلدان العربية وتقاليدها الظاهرة في المذاق وفي تفاصيل المكان.