غريب آبادي: اسبوع الكشف عن حقوق الانسان الاميركية فرصة لتبيين مزاعم الاميركيين الكاذبة

العالم - ايران

وقال غريب آبادي في تصريح لقناة "جام جم" الفضائية: إن أسبوع الكشف عن حقوق الإنسان الاميركية فرصة لتبيين المزاعم الكاذبة للاميركيين والكشف عن وثائق ادانة اميركا فيما يتعلق بحقوق الانسان.

وفي إشارة إلى الأحداث الإرهابية في عقد الثمانينات من القرن الماضي والمتمثلة في تفجير مكتب الحزب الجمهوري الإسلامي الذي استشهد خلاله الشهيد بهشتي ورفاقه، واغتيال الشهيد كجوئي ، واغتيال آية الله صدوقي امام جمعة إمام يزد ، والقصف الكيمياوي لمدينة سردشت (شمال غرب ايران)، وإسقاط طائرة الركاب الإيرانية فوق مياه الخليج الفارسي ، قال: هذه الأحداث هي جزء من الأحداث المريرة التي وقعت في مثل هذا الشهر فقط في اتجاه انتهاك حقوق الإنسان.

وأشار رئيس اللجنة المركزية لاسبوع الكشف عن حقوق الإنسان الأميركية، إلى أن عموم الجماعات الإرهابية عملت في إيران بدعم من اميركا في بداية الثورة الإسلامية وما زالت مدعومة من قبل الدول الغربية.

وأضاف نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية: ان جرائم أميركا لا تقتصر على إيران فقط. اذ ان اميركا تنتهك حقوق الإنسان في الكثير من دول العالم ، بما في ذلك فيتنام والعراق وأفغانستان.

وفي حديثه شرح غريب آبادي مسؤوليات وإجراءات وخطط دائرة الشؤون الدولية بجهاز القضاء خاصة فيما يتعلق بالإيرانيين في الخارج، مؤكدا على اهتمام جهاز القضاء بحل المشاكل القانونية والقضائية للايرانيين المقيمين في الخارج، وردّ في حديثه على اسئلة بعضهم في هذا المجال.