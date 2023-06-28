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في زلة لسان جديدة.. بايدن: بوتين يخسر في العراق!

في زلة لسان جديدة.. بايدن: بوتين يخسر في العراق!
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق بشكل واضح".

العالم - الاميركيتان

وأجاب بايدن على سؤال عما إذا كانت أحداث 24 يونيو (حزيران) قد أضعفت بوتين: "من الصعب القول، لكن من الواضح أنه يخسر الحرب في العراق، إنه يخسر الحرب في الداخل".

هذا الموقف ليس الأول لبايدن بشأن الأحداث الروسية الأوكرانية، فقد أخطأ الرئيس الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال حديثه عن التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، وقال في مقطع متداول تعليقاً على التطورات في مدينة خيرسون الاستراتيجية جنوب أوكرانيا: "أعتقد أن السياق هو ما إذا كانوا سينسحبون من الفلوجة (وهي مدينة عراقية) أم لا.. أو أعني، من.. (ليرد عليه أحد الحضور بالقول خيرسون)".

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