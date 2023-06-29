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هاشتاغ.. شعار المثلية على عملة مصرية؟ + فيديو

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

القاهرة (العالم) 2023.06.29 - كثيرة هي المواضيع التي تثير جدلا ونقاشا في مصر.. وآخر هذه المواضيع ورقة العشرين جنيه.

العالم - مصر

الورقة الجديدة التي طرحتها الحكومة تحتوي على ألوان قوس قزح والتي تعتبر شعارا للمثلية في العالم.

هذا الأمر أثار لغطا وجدلا لاسيما لدى الناشطين في مواقع التواصل حيث خرجت دعوات لسحب الورقة وإزالة الألوان هذه منها، فيما حذر آخرون من محاولات لتمرير أجندة المثلية الجنسية في مصر من خلال هذه التصرفات.

مواقف كثيرة حول هذه القضية في مصر.. "أبو عبدالرحمن" علق هنا: غزو قذر من كل اتجاه يمثل انحطاط المبادء والأخلاق في الفكر والثقافة الغربية من بوابة الأمم المتحدة والبنك الدولي.

حساب "أولد مان" كتب بدوره: العملة المصرية فيها علم المثليين شئ غير معقول فعادة أي مشكلة في مصر تحملها الحكومة الإرهاب بس علم المثليين ليس إرهاب بل هو أعمال مشينة.

أخيرا مع "سعد إمام" الذي غرد: مصر العظمى لا تستحق هذا منا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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