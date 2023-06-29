شاهد..صلاة عيد الأضحى في العتبتين الحسينية والعباسية بكربلاء

العالم-العراق

ووثقت المشاهد، توافد الزوار بين ضريحي الامام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) لإداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وبعد ان ادت الحشود الايمانية التي وفدت الى كربلاء المقدسة أعمالها العبادية الخاصة بإحياء يوم وليلة عرفة، اختتمتها بأداء شعيرة صلاة العيد المباركة التي شهدت حضوراً كبيراً.

وحذر خطيب صلاة العيد في مدينة كربلاء المقدسة من الفتن التي يمر بها المجتمع وبالخصوص الفتن التي تستهدف الشباب المؤمن، فيما دعا الى ضرورة ان ينعكس الانتماء والتمسك باهل البيت عليهم السلام على افعال المؤمن وسلوكياته ومنهجه.

وقال عدنان جلوخان الموسوي في خطبة صلاة العيد التي اقيمت في منطقة مابين الحرمين الشريفين اليوم الخميس "نمر بفتن كثيرة سيما الفتن التي تستهدف الشباب المؤمن الواعي الا اننا نؤكد بان شبابنا واعون ولديهم عقول نيرة".

واضاف "تحل علينا مناسبة قريبة الا وهي مناسبة حلول عيد الغدير الاغر في الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام"، مشيرا الى ان "زيارة مرقد الامام علي عليه السلام في هذه المناسبة تمثل تجديدا للبيعة له وهذه البيعة يجب ان تنعكس على افعال المؤمن وسلوكياته ومنهجه".

وحث خطيب صلاة العيد على ضرورة التمسك بمحمد وال محمد قائلا "ورد عن النبي صلوات الله عليه وعلى اله (مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى)، لافتا الى وجود سفنية اسرع واوسع اشار لها الامام الصادق عليه السلام بقوله بان (سفينة جدي الحسين عليه السلام اسرع واوسع).

وتابع "كما ورد في دعاء صلاة العيد عبارة (ان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمد وال محمد وتخرجني من كل سوء اخرجت منه محمد وال محمد)"، مبينا ان مصداق الخير الذي يجب ان نتبعه والذي ادخل الله تعالى فيه محمد وال محمد هو الامتناع عن المعاصي وعصمة النفس عن الخطأ والتقوى من خلال عمل الصالحات وتجنب المعاصي كالابتعاد عن الغش بالتعامل والكذب وايذاء الجار والزوجة وقطع الرحم"، موضحا ان "المعنى الحقيقي للعيد هو بعدم معصية الله تعالى".