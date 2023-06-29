أنصار الله: اللوبي الصهيوني يقف خلف جريمة إحراق القرآن الكريم بالسويد

العالم- اليمن

واعتبر أن هذه الخطوة عدوانية واستهداف لمقدسات الإسلام واستفزاز واضح لمشاعر المسلمين ويقف خلف هذه الجريمة اللوبي الصهيوني المتحكم في أوروبا.

وقال المكتب السياسي لأنصار الله في بيان: إن تزامن إحراق المصحف الشريف مع أداء المسلمين لفريضة الحج والتي تعتبر البراءة فيه من أعداء الله هدفا وغاية ولو اتخذت الأمة موقف البراءة لأعداء الله لما تجرأ الصهاينة والغرب الكافر على انتهاك حرمة الإسلام ولتوقف مسلسل تدنيس المقدسات الإسلامية.

ورأى أن الصمت والسكوت على انتهاك حرمة كتاب الله "القرآن الكريم" جريمة كبيرة وتفريط خطير يسبب غضب الله وسخطه، داعيا الدول الإسلامية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد.

المكتب السياسي لأنصار الله، دعا كذلك شعوب الأمة إلى مقاطعة البضائع السويدية والأمريكية و"الإسرائيلية".