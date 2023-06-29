الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
٠٩:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

أنصار الله: اللوبي الصهيوني يقف خلف جريمة إحراق القرآن الكريم بالسويد

أنصار الله: اللوبي الصهيوني يقف خلف جريمة إحراق القرآن الكريم بالسويد
الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

أدان المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن بشدة ما أقدمت عليه السويد من السماح بالتظاهرات لإحراق المصحف الشريف.

العالم- اليمن

واعتبر أن هذه الخطوة عدوانية واستهداف لمقدسات الإسلام واستفزاز واضح لمشاعر المسلمين ويقف خلف هذه الجريمة اللوبي الصهيوني المتحكم في أوروبا.

وقال المكتب السياسي لأنصار الله في بيان: إن تزامن إحراق المصحف الشريف مع أداء المسلمين لفريضة الحج والتي تعتبر البراءة فيه من أعداء الله هدفا وغاية ولو اتخذت الأمة موقف البراءة لأعداء الله لما تجرأ الصهاينة والغرب الكافر على انتهاك حرمة الإسلام ولتوقف مسلسل تدنيس المقدسات الإسلامية.

ورأى أن الصمت والسكوت على انتهاك حرمة كتاب الله "القرآن الكريم" جريمة كبيرة وتفريط خطير يسبب غضب الله وسخطه، داعيا الدول الإسلامية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد.

المكتب السياسي لأنصار الله، دعا كذلك شعوب الأمة إلى مقاطعة البضائع السويدية والأمريكية و"الإسرائيلية".

روابط ذات صلة

علماء اليمن يدينون إحراق السويد نسخا من القرآن الكريم

عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن يدين تكرار إحراق المصحف الشريف في السويد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين تطلب من الولايات المتحدة رفع العقوبات لإعادة فتح المحادثات العسكرية بين البلدين

أنصار الله: اللوبي الصهيوني يقف خلف جريمة إحراق القرآن الكريم بالسويد

سوريا تدين التطاول على القرآن الكريم في السويد

بالفيديو.. ليالي ساخنة في باريس بعد قتل الشرطة لـ"نائل"

الخارجية الروسية تدين خطط باريس لدعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو

القوات الروسية تدمر قوات إنزال أوكرانيا تحت جسر أنتونوفسكي