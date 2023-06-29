العامري يعلق على ممارسات السويد المسيئة لمشاعر المسلمين

العالم - العراق

وذكر مكتب العامري في بيان: "من جديد، تعاود السويد ممارسة عادتها في السماح لشذّاذ الآفاق والمجنّدين بالتطاول على مشاعر ملياري مسلم، والأساءة بالأعتداء على قداسة القرآن الكريم، رسالة السماء الخاتمة الهادية للبشرية".

واضاف، إن "تكرارَ سماح السلطات السويدية لأعمال الكراهية والأستفزاز، بات يشكل منهجاً ومؤشراً مؤكَدين على دورٍ عدواني أنيط بالسويد يستهدف المسلمين، ويسعى لجرهم لردودِ أفعالٍ يراد منها أن تضعهم في خانة الأتهام الظالم والعدوان".

ودعا العامري بحسب البيان "الحكومةَ العراقية، أن تعيد النظر وبجدية، في علاقاتها مع السويد وعلى جميع الأصعدة، الدبلوماسية والأقتصادية والثقافية. لتمادي السلطات السويدية في التعدي والأساءة لمقدسات الأسلام والمسلمين.

وأن تبادر منظمة المؤتمر الأسلامي لأثارة هذا الموضوع وبقوة في أروقة الأمم المتحدة، لأستصدار قرار أممي يدين ممارسات السويد المسيئة لمشاعر المسلمين".