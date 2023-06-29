 الجهاد الإسلامي تستنكر حرق القرآن الكريم في السويد

العالم - فلسطين

وقال مسؤول المكتب الاعلامي لحركـة الجهـاد الإسلامـي فـي فلسطيـن داود شهاب، في تصريح صحفي: إن "تكرار مثل هذه الحوادث العدائية للإسلام، سببه الرئيسي هو التغطية عليها من قبل الحكومات والشرطة التي لا تتخذ الاجراءات الرادعة بحق هذه المجموعات الارهابية المتطرفة التي تنشر الكراهية والاحقاد".

وأضاف شهاب: أن "تزامن هذا الفعل العدواني في السويد مع جرائم مماثلة ارتكبها متطرفون صهاينة في قرى فلسطينية بالضفة الغربية يشير بوضوح إلى تكامل بين الجهات المتطرفة المعادية للإسلام ويكشف عن تحالف صليبي صهيوني في العداء للإسلام والمسلمين".

كما ودانت هذه الافعال التي وصفتها بـ"العدوانية" التي تغذيها لوبيات التطرف والارهاب في العالم.

وحمل السلطات المسؤولة كامل المسؤولية عن تبعاتها وارتداداتها الخطيرة على السلم والاستقرار العالمي ، فهذه الاعتداءات على القرآن الكريم أو على المساجد من شأنها اشعال حرب دينية .