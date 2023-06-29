الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
٠٦:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

 الجهاد الإسلامي تستنكر حرق القرآن الكريم في السويد

 الجهاد الإسلامي تستنكر حرق القرآن الكريم في السويد
الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

ادانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.

العالم - فلسطين

وقال مسؤول المكتب الاعلامي لحركـة الجهـاد الإسلامـي فـي فلسطيـن داود شهاب، في تصريح صحفي: إن "تكرار مثل هذه الحوادث العدائية للإسلام، سببه الرئيسي هو التغطية عليها من قبل الحكومات والشرطة التي لا تتخذ الاجراءات الرادعة بحق هذه المجموعات الارهابية المتطرفة التي تنشر الكراهية والاحقاد".

وأضاف شهاب: أن "تزامن هذا الفعل العدواني في السويد مع جرائم مماثلة ارتكبها متطرفون صهاينة في قرى فلسطينية بالضفة الغربية يشير بوضوح إلى تكامل بين الجهات المتطرفة المعادية للإسلام ويكشف عن تحالف صليبي صهيوني في العداء للإسلام والمسلمين".

كما ودانت هذه الافعال التي وصفتها بـ"العدوانية" التي تغذيها لوبيات التطرف والارهاب في العالم.

وحمل السلطات المسؤولة كامل المسؤولية عن تبعاتها وارتداداتها الخطيرة على السلم والاستقرار العالمي ، فهذه الاعتداءات على القرآن الكريم أو على المساجد من شأنها اشعال حرب دينية .

روابط ذات صلة

أدعياء الحرية والليبرالية يجددون في كل يوم عداءهم للشرائع والأديان السماوية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية العراقية تستدعي السفيرة السويدية في بغداد

 الجهاد الإسلامي تستنكر حرق القرآن الكريم في السويد

تاكيد ايراني روسي على تظافر الجهود لمكافحة الارهاب

العامري يعلق على ممارسات السويد المسيئة لمشاعر المسلمين

مكتب السيد السيستاني يبعث برسالة إلى غوتيريش بشأن الاعتداء على القرآن الكريم

السيدة أسماء الأسد تحضر حفل تخرج نجلها حافظ بشار الأسد في موسكو