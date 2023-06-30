طهران واسلام آباد تؤكدان على تنمية العلاقات بينهما

العالم-ايران

وافادت وكالة ارنا للانباء، ان شهباز شريف هنأ في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي، الحكومة والشعب الإيراني بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتبادل الرئيس الايراني ورئيس الوزراء الباكستاني التهنئة بعيد الاضحى المبارك وتمنيا الرفعة والازدهار للشعبي الايراني والباكستاني، وانتهزا الفرصة لاستعراض آخر التطورات المتعلقة بالتعاون الثنائي.

واشار شهباز شريف ، الى الحدث الهام المتمثل بافتتاح سوق "بيشين-مند" الحدودي المشترك، وأكد عزمه على التعاون الوثيق مع الرئيس والحكومة الإيرانية من أجل رفاهية الشعبين الجارين.

يذكر انه تم افتتاح أول سوق حدودي مشترك في منطقة بيشين بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) مع باكستان، قبل شهرين برعاية آية الله السيد إبراهيم رئيسي وشهباز شريف.