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اتفاق تعاون بين ايران وروسيا في مجال الامن ومكافحة الارهاب

اتفاق تعاون بين ايران وروسيا في مجال الامن ومكافحة الارهاب
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

اكد قائد قوى الامن الداخلي العميد احمد رضا رادان والنائب الاول لوزير الداخلية الروسي الجنرال السكاندر غوروفي، على تعزيز التعاون الثنائي بشتى المجالات، بما في ذلك مكافحة الارهاب.

العالم-ايران

جاء ذلك خلال مباحثات العميد رادان الذي يزور موسكو على راس وفد امني، مع النائب الاول لوزير الداخلية الروسي.

وفي تصريحه خلال اللقاء، نوه قائد قوى الامن الداخلي الايراني الى استعداد شرطة الجمهورية الاسلامية لتوسيع العلاقات مع جمهورية روسيا الاتحادية.

بدوره، لفت الجنرال غوروفي ان بلاده وضعت على سلّم برامجها مواصلة الحوار السياسي مع ايران في اغلب المجالات الدولية والاقليمية، وذلك انطلاقا من مواقف البلدين المتقاربة ببعضها الاخر.

وحسبما افادت وكالة ارنا, تباحث الجانبان الايراني والروسي، حول قضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تنظيم برامج ثنائية وتبادل الخبرات في مجال الكشف والوقاية والتصدي للتطرف والارهاب والجرائم الممنهجة والجرائم السيبرانية وتهريب المخدرات.

ومن بين الموضوعات الأخرى التي أثيرت في هذا الاجتماع، بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يقوم على مبادئ القانون الدولي، وتعزيز دور الأمم المتحدة في الشؤون الدولية، والتعامل مع التحديات والتهديدات الجديدة، وحل القضايا الإقليمية من خلال التعاون بين الدول الاقليمية.

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