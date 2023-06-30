الخطيب: منطقتنا العربية والاسلامية عانت من خبث الصهاينة المحتلين

العالم- لبنان

وقال الشيخ علي الخطيب إن" اليهود احتلوا فلسطين وارتكبوا المجازر بحق أهلها وبحق العرب والمسلمين ودول ما يسمى بالنامية، وانتهبوا خيراتها بعد ان اشغلوها بالفتن والحروب وحولوها إلى أسواق لبضائعهم حيث يمتلكون الشركات المنتجة وشركات الأسلحة العالمية الكبرى، وحولوا سكان هذه البلاد إلى صنائع يعملون بالسخرة لديهم وما يقال ويكتب عنهم افظع من ذلك بكثير".

وخلال خطبة الجمعة ، لفت إلى أنه "يكفينا نحن العرب والمسلمين ما تعرضت له بلداننا، على مدى السبعين عاما الماضية، من التجزئة والتقسيم والاحتلال والمجازر والتهجير في فلسطين ولبنان وسوريا ومصر، دون ادانة او حتى استنكار او تطبيق لقرار يصدر عن مجلس الأمن اذا صدر، فهم جرثومة الفساد في هذا العالم بكل معنى للكلمة".

وأضاف: "كما استطاعت المقاومة التي نشأت في العراق ان تفشل أهداف الاحتلال للعراق واضطرته للانسحاب، لينشيء جيشا من المرتزقة التكفيريين باسم الإسلام يكون بديلا عنه في إكمال المخطط بتحطيم الدول التي لم تخضع لإرادته وتصنع مشروع الشرق الأوسط الجديد بتقسيمها إلى دويلات طائفية تحمي به الكيان الصهيوني، بإشعال حرب طائفية خبيثة باءت بالفشل لتطل علينا اليوم في لبنان مشاريع تقسيمية تفتقت عنها بعض أحلام الحالمين الذين لم يستوعبوا نتائج المغامرات السابقة التي دفعها اللبنانيون".