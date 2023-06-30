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أنباء عن إمكانية إرسال واشنطن ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

انفجارات في زاباروجيا؛ قالت القوات الجوية الأوكرانية ان مصدرها هجوم روسي بمسيرات أطلقت من الساحل الشرقي لبحر آزوف؛ تم اسقاط عشرة منها بينما أصابت ثلاث مسيرات أهدافها.

العالم - خاص بالعالم

واضافت ان القوات الروسية استخدمت صواريخ موجهة مضادة للطائرات أصابت عددا من المنشآت العسكرية والبنية التحتية في المنطقة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم شركات غربية لم يسمها بالمساهمة في صناعة الصواريخ الروسية، وقال إنها تشكل انتهاكا للعقوبات المفروضة على موسكو.

كما أشار إلى أن محطة زاباروجيا مهددة بمخاطر جمة مبينا أن معلومات استخبارية تفيد بوجود نية لدى روسيا لتفخيخها، حسب قوله. كما امر زيلينسكي كبار قادته العسكريين بتعزيز القطاع العسكري شمال البلاد عقب وصول رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجن إلى روسيا البيضاء التي تتاخم الحدود الشمالية لأوكرانيا.

في الأثناء، كشفت صور أقمار اصطناعية أن سلطات بيلاروسيا شرعت، بشكل متسارع، في إعادة تأهيل قاعدة عسكرية مهجورة تقع على بعد نحو مئة وثلاثين كيلومترا من العاصمة مينسك، ويعتقد أن قوات فاغنر ستتمركز فيها.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في خلال الساعات الماضية، والتي بلغت اربعمئة وخمسة وعشرين جنديا على جميع جبهات القتال.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن القوات الروسية ستدمر كل التجمعات الأوكرانية التي تضم جنرالات الغرب. واكد انه لا توجد أسباب لتمديد صفقة الحبوب. واعتبر ان مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة باعتقال الرئيس الروسي سخيفة وملفقة وتجاوزت كل الأعراف. وقال ان الغرب يحاول تجميد الصراع وكسب الوقت لضخ الأسلحة إلى أوكرانيا.

وعلى صعيد الدعم الغربي لأوكرانيا نقلت شبكة 'سي إن إن' عن مسؤولين أميركيين قولهم إدارة الرئيس جو بايدن تدرس الموافقة على نقل رؤوس حربية ذات ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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