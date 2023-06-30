شرطة مولدوفا: قتيلان إثر إطلاق نار في مطار كيشينيوف

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وأضافت الشرطة "أطلق المسلح عدة طلقات في مطار كيشينيوف وتم إجلاء الركاب لأسباب أمنية"، فيما ذكرت قنوات عبر "تلغرام" أن أجنبيًا مُنع من دخول مولدوفا هو من أطلق النار.

وذكر موقع المطار على شبكة الإنترنت أنه تم تعليق الحركة الجوية في المطار بسبب الحادث وعمليات إجلاء الركاب.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية المولدوفية وصول قوات "مولنيا" الخاصة إلى مطار كيشينيوف، حيث قام مطلق النار بتحصين نفسه، مشيرة إلى سقوط قتيلين إثر حادث إطلاق النار.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس المولدوفي السابق، رئيس الحزب الاشتراكي إيغور دودون، في مايو/ أيار، بأن الصراع في إقليم غاغاوزيا ذاتي الحكم، على خلفية محاولات كيشينوف التأثير على انتخاب رئيس الإقليم، قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء مولدوفا، مما يؤثر على جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية أيضا.