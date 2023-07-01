حرق القران وزيف حرية التعبير في الغرب 

العالم - سبورتي

أحرق رجل صفحات نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الكبير، وذلك بعدما منحت الشرطة السويدية إذن له بالتزامن مع بدء عيد الاضحى

سفير الكيان الصهيوني لدى ستوكهولم زيف نيفو كولمان مغردا : حرق التوراة كان مخططاً له أمام سفارتنا في ستوكهولم، ولكنه مُنع بمساعدة السلطات السويدية

الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ : هذه الأفعال المسيئة التي تستحق الإدانة، ليست بالضرورة غير قانونية في نظام قانوني سيادي وتندرج في اطار "حرية التعبير"

أصدر قاض أمريكي حكما بالسجن 15 عاما على مواطن يدعى أدولفو مارتنيز انتزع علما للمثليين من باب كنيسة ثم أحرقه أمام ناد للتعري بتهمة جريمة كراهية

محكمة بلجيكية تقضي بسجن الكوميدي الفرنسي، ديودوني امبالا امبالا، شهرين بتهمة معاداة السامية في أحد عروضه

محكمة فرنسية تحكم على عامل توصيل بالسجن اربعة اشهر والترحيل "بتهمة معاداة السامية"، بعد أن رفض توصيل طلب طعام الى زبون يهودي

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