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المبعوث الاميركي الخاص بإيران يكشف عن وقف السلطات تصريحه الأمني

المبعوث الاميركي الخاص بإيران يكشف عن وقف السلطات تصريحه الأمني
السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي عن وقف تصريحه الأمني بسبب تحقيق بشأن تعامله مع معلومات سرية.

العالم - الاميركيتان

وقال مالي لموقع أكسيوس (AXIOS) إنه تم إبلاغه بأن تصريحه الأمني قيد المراجعة، وأنه لم يحصل على أي معلومات إضافية.

لكن روبرت مالي توقع أن ينتهي تحقيق تجريه وزارة الخارجية بشأن تعامله مع معلومات سرية بسرعة وبنتيجة إيجابية، وفي غضون ذلك هو في إجازة حسب تصريحه.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت أن مالي مُنح إجازة، فيما أشارت وسائل إعلام عدة إلى وجود مشكلة في تعامله مع وثائق حساسة.

وكان مات ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قال إن المبعوث الأميركي الخاص لإيران "في عطلة"، ويحل محله أبرام بالي بالوكالة.

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