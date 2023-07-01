اللوبي الصهيوني يكثف ضغوطه على واشنطن لإفشال الاتفاق النووي الإيراني

العالم- خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية أضاف محمد شمص: "خلال الشهر الحالي كانت هناك مفاوضات غير مباشرة بين الأمريكيين والإيرانييين وتبادل الرسائل بشكل غير مباشر للوصول إلى تفاهم جزئي تحدث عنه الإعلام الأمريكي على أنه صفقة غير مكتوبة أو تفاهم لا يرقي إلى مستوى إتفاق حتى يمكن تمريره بدون المرور على الكونغرس لأنه هو المعارض الأساسي للعودة إلى الاتفاق النووي".

وأكد: "أمام هذه المستجدات تحرك اللوبي الصهيوني كعادته من أجل إفشال عودة الاتفاق النووي، و نتنياهو هو الذي ساهم بقوة بإفشال إتفاق العام 2015، ويعتقد البعض أن عدم دعوة بايدن نتنياهو لزيارة واشنطن يأتي في هذا السياق، أنه في حال جاء إلى واشنطن قد يمارس الضغط على أعضاء الكونغرس على عدم التوقيع، بينما بايدن بحاجة إلى هذا التفاهم في الإنتخابات".

وصرح شمص أن "اليوم الإسرائيلي المأزوم الذي يعاني أزمة وجودية و أزمة سياسية و أزمة المظاهرات التي تكون مستمرة ضد نتنياهو كل سبت و هو في ظل الهجوم الدبلوماسي الإيراني في المنطقة والعالم.. يشعر نتنياهو بأن الوضع مقلق جدا، فإيران تتعاظم قدرتها الدبلوماسية والنووية والعسكرية في المنطقة، وبالتالي ينبغي أن يقوم بشيء ما".

و تابع "لهذا كان الحديث عن إجتماع في الأسبوع الماضي والجيش الإسرائيلي قدم برنامجا لعملية عسكرية ضد إيران إلا أن نتنياهو رفض مشروع الجيش الإسرائيلي وقال إن تبعات هذا الموضوع كبيرة، خاصة أن الأمريكي يرفض أي عمل عسكري".

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