قريباً.. انضمام مدمرة 'دماوند' الجديدة إلى بحرية الجيش الإيراني

العالم - ايران

ودخلت مدمرة "دماوند" الخدمة أول مرة في آذار/ مارس 2014 في أسطول الشمال التابع للجيش الإيراني.

وفي كانون الثاني/ يناير من عام 2018، تعرضت هذه المدمرة لحادث اصطدام بحاجز أمواج خرساني نتيجة سرعة الرياح وعاصفة قوية لدى دخولها ميناء في بحر قزوين شمال إيران.

ومنذ ذلك الحين، يتم إعادة تأهيلها وقد تمت متابعة هذه القضية بجدية حتى تم نشر صور لها أظهرت اكتمال بناء هيكلها ويجري العمل على تركيب المعدات.

وكانت وكالة "تسنيمط قد نشرت صور أقمار صناعية أظهرت الانتهاء من تركيب قاذفة صواريخ كروز مضادة للسفن ومدفع 76 ملم على مقدمة السفينة، حيث يبدو أن هذه المدمرة في مرحلة تركيب باقي المعدات.