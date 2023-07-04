آخر تفاصيل إصابة إسرائيليين في عملية دهس وطعن بتل أبيب

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واشار مراسلنا الى ان عدد القتلى الاسرائيليين في ارتفاع هذه جراء عملية الدهس وان منفذ هذه العملية كما أفادت عائلته بانه فلسطيني كان يعمل في الداخل منذ اشهر وهو ليس مريض بأي مرض كما ادعت سلطات الاحتلال حيث تم اطلاق النار عليه من قبل رجال الأمن الاسرائيليين المتواجدين في المنطقة في العمليةالمزدوجة لاطلاق النار وعملية الدهس، وما زالت المنطقة مغلقة وعمليات التمشيط جارية حتى هذه اللحظة في موقع العملية بتل أبيب.

وكانت قد أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إصابة 10 أشخاص في تل أبيب بهجوم نفذه فلسطيني من الضفة الغربية، ووصفت الحادثة بأنها "إرهابية".

وقال متحدث باسم شرطة الإحتلال إن حادثة الدهس بالسيارة شهدت أيضاً عملية طعن، إذ جرى تسجيل مصاب واحد جراء الطعن، قبل قتل المهاجم المشتبه فيه.

وأضافت الشرطة أن مسعفاً مدنياً نجح في "تحييد" المشتبه فيه، بينما ذكر مسعف آخر فحص المنفذ في مكان الحادثة لإذاعة "كان" العبرية أنه قتل بالرصاص.

وأوضحت سلطات الكيان الإسرائيلي أن المنفذ شاب فلسطيني من الخليل في الضفة الغربية، وأن عملية الدهس "كانت متعمدة".

بدورها قالت حركة "حماس" إن عملية الدهس في تل أبيب "رد أولي على عملية جنين التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 10 فلسطينيين".

وتشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدًا إسرائيليًا خطيرًا منذ فجر أمس الإثنين، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى هجومًا وحشيًا على مدينة ومخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة العشرات، علاوة على إجبار المواطنين الفلسطينيين على هجر منازلهم.

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