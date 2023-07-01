شاهد.. موجة حر غير مسبوقة تعصف بالولايات المتحدة

العالم_ الأميركيتان

الحر يعصف بالولايات المتحدة حيث تشهد موجة حر غير مسبوقة منذ أسبوعين، وزاد في الطين بلة تدهور جودة الهواء جراء حرائق غابات كندا المجاورة.

فقد ضربت ولايتي تكساس ولويزيانا جنوب البلاد موجة حر شديدة رافقها ارتفاع درجات الحرارة الى اكثر من40 درجة مئوية. ويرى الخبراء أن احد اسباب هذه الظاهرة هو الاحترار المناخي.

وفي متنزه بيغ بيند الطبيعي فقد مراهق وعيه ثم حياته الاسبوع الماضي خلال رحلة استكشافية جراء حرارة لامست 48 درجة مئوية.



أما في لويزيانا فإن آلاف العائلات تعاني من انقطاع الكهرباء وبالتالي من دون مكيفات، مما تسبب بوفاة سيدة تبلغ من العمر اثنين وستين عاما. وقالت وزارة الصحة في الولاية إن 'وفاتها مرتبطة بالحرارة'.

وفي خضم موجة الحر في القارة الاميركية فقد توفي في المكسيك مئة واربعة أشخاص متأثرين بموجة حر شديدة ضربت شمال البلاد الصحراوي والعاصمة.

أما كندا فلا تزال تعاني من حرائق غابات ضخمة أدت إلى تلوث غير مسبوق للهواء في المدن الرئيسية في كيبيك وأونتاريو.

والدخان المنبعث من حرائق الغابات الكندية اتخذ مساره جنوبا، في الغرب الأوسط والساحل الشرقي الأميركي، مما تسبب تلوث الهواء بمعاناة نحو مئة وعشرين مليون شخص.

ووصلت جودة الهواء في مدن مثل نيويورك وفيلادلفيا الى مستويات صحية خطيرة، وفق منصة Airnow الحكومية التي تقيم جودة الهواء في البلاد.