الجنوب اليمني.. سخط شعبي على قوى العدوان

العالم – المشهد اليمني

وحذّر سكان محافظة عدن من خطورة تحويل الأحياء السكنية بالمدينة إلى مخازن للسلاح، وذلك بعد سلسلة انفجارات ضربت مخزن للأسلحة تابع لقوات المجلس الانتقالي.

فيما تعيش المحافظة حالة من انعدام الخدمات الاساسية وكان اخر الخدمات المفقودة الكهرباء.

ويعيش ابناء الجنوب حالة من السخط لتدهور الوضع الامني والمعيشي في محافظاتهم، فقد حذر سكان محافظة عدن الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان ومرتزقته من خطورة تحويل الأحياء السكنية بالمدينة إلى مخازن للسلاح، وذلك بعد سلسلة انفجارات ضربت مخزن للأسلحة تابع لقوات المجلس الانتقالي في حي مدينة الشعب السكني وسط مدينة البريقة بمحافظة عدن.

وأثارت الانفجارات فزع السكان وسط اتهامات للسلطات الأمنية في المحافظة بالتعتيم التام على خسائر الناجمة. واكد السكان ان عملية تخزين الاسلحة تجري بسرية تامة ودون علم المواطنين وفي مبان سكنية من عدة طوابق.



من جانب اخر اقتحم مسلحون في مدينة عدن منزل القيادي بقوات الحزام الأمني وضاح عمر عبد العزيز، وقاموا بنهب مقتنيات ثمينة منه. ورجحت مصادر محلية أن المسلحين قد يكونوا قوات خاصة بسبب ما أظهروه من خبرة أمنية في اقتحام المنزل وسرقة محتوياته. مشيرة إلى أن ذلك قد يشير إلى أنه يأتي في إطار الصراع بين قيادات المجلس الانتقالي.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول صورة الوضع في الجنوب اليمني بشكل عام؟ وابناء محافظات الجنوب هل من الممكن ان يقوموا بانتفاضة ضد قوى العدوان ومرتزقتهم في الفترة المقبلة نتيجة لفقدان الامان والخدمات؟ وهل نحن امام مرحلة جديدة في الجنوب اليمني؟ ومن المسؤول عن الوضع الذي وصل اليه اهل الجنوب وما هي الادوات التي يمتلكونها لتغير هذا الواقع؟

ضيوف البرنامج:

- سمير المسني ناشط سياسي يمني من صنعاء



- اسماعيل المخاقري اعلامي يمني من بيروت



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