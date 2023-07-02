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شرطة باريس تخلي شارع الشانزليزيه وسط الاحتجاجات المستمرة

شرطة باريس تخلي شارع الشانزليزيه وسط الاحتجاجات المستمرة
الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

بدأت شرطة باريس بإخلاء الشارع من المارة، بمن فيهم السياح، منتصف ليل السبت/ الأحد.

العالم - اوروبا

بدأت قوات الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس منتصف ليل السبت/ الأحد، بإخلاء شارع الشانزليزيه من المارة وسط الاحتجاجات المستمرة على خلفية مقتل الشاب نائل.

وكشفت شرطة باريس في بيان لها عن توقيف 37 شخصا في العاصمة بتهمة حيازة معدات قابلة للجرح وخطرة.

وقامت قوات الشرطة بتشديد التدابير الأمنية في شارع الشانزليزيه من خلال تفتيش عدد كبير من المارة.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسي تعبئة 45 ألفا من قوات الشرطة والدرك لليلة الثانية تواليا، وفق شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وتتواصل لليوم الرابع احتجاجات عنيفة في فرنسا اندلعت عقب مقتل الشاب نائل (17 عاما) على يد الشرطة.

ولفتت الداخلية الفرنسية، السبت، إلى إصابة 79 عنصرا من الشرطة والدرك، وتوقيف 1311 شخصا في الاحتجاجات التي وقعت الليلة الماضية في أنحاء البلاد.

وكان مكتب الادعاء العام الفرنسي أفاد بأن الشاب نائل كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفته دورية للشرطة.

وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الشاب.

ويواجه الشرطي تحقيقا رسميا في جريمة القتل العمد وقد تم وضعه رهن الاعتقال الأولي.

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شرطة باريس تخلي شارع الشانزليزيه وسط الاحتجاجات المستمرة

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