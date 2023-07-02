بحرية الحرس الثوري: وجهنا 6 صفعات الى الاميركيين في الخليج الفارسي

العالم - ايران

وقال الادميرال تنكسيري في ملتقى "تجسيد الإخلاص" لتقدير الناشطين في قوافل النور عقد صباح اليوم الاحد: قدمت بحرية الحرس الثوري حتى الآن 805 شهداء في الدفاع عن الثورة الإسلامية، لأننا نعتقد أن هؤلاء الشهداء وجهوا ضربة قوية للاستكبار العالم تحت العلم الأميركي.



* بحرية الحرس الثوري وجهت 6 صفعات الى الأميركيين في الخليج الفارسي



وفي إشارة إلى الصفعات الست التي وجهتها بحرية الحرس الثوري للأميركيين في الخليج الفارسي، قال: إن الاقتدار الذي نمتلكه في الخليج الفارسي جعل الأميركيين في هذه المنطقة يبلعون ريقهم فقط، لأنه بسبب الصفعات التي تلقوها من الجمهورية الاسلامية الايرانية في الخليج الفارسي، دمرنا الكثير من معداتهم ، وهذه أيضًا قضية يجب أن يكون شباب بلادنا على دراية بهذه الإنجازات.

* إذا لم يكن هناك صاروخ ، فسيكون الأمن القومي في خطر

واوضح الادميرال تنكسيري، أن ما يقرب من 90٪ من صادرات وواردات ايران تتم عبر البحر ، وأضاف: البعض يقول إننا لسنا بحاجة للصواريخ، بينما إذا لم يكن هناك صاروخ ، فإن الأمن القومي لبلادنا سيتعرض للخطر، وبناءً على ذلك، ، يجب أن نجعل مثل هؤلاء يخرجون من الجهل الذي وقعوا فيه وأن نعلمهم أن أحد الإجراءات الفعالة في هذا المجال هو طريق وقوافل النور البحرية.



وأشار كذلك إلى الهيكل الاستراتيجي لجزيرة بوموسي وقال: إن موقع الجزر في جنوب ايران يجعل السفن الأجنبية تمر عبر هذه الجزر، لانه لا توجد مياه دولية في الخليج الفارسي خلافا لما يعتقده الاميركيون، أي ما هو موجود هو ممر مائي دولي.



* أصبح أعداؤنا أكثر عزلة يومًا بعد يوم

وقال قائد بحرية الحرس الثوري: في الحرب الهجينة التي نشهدها اليوم ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، سننتصر بالتأكيد في هذه المعركة غير المتكافئة ، تمامًا كما في مرحلة الدفاع المقدس (حرب صدام ضد ايران 1980-1988)؛ لأنه وفقًا للوعد الألهي، سيصبح أعداؤنا أكثر عزلة يومًا بعد يوم حتى يهلكوا وما سيبقى هو الحقيقة.



واعتبر مخيم قوافل النور البحرية منصة لاستخراج كنوز وإنجازات الثورة الإسلامية وقال: نحن جنود الثورة الإسلامية ونقف بحزم في وجه الأعداء، وبهذه الطريقة يجب أن يمر العدو فوق أجسادنا اذا اراد غزو بلادنا، لأن القوات المسلحة الايرانية لا تخشى من الاستشهاد فحسب، بل تعتبر الاستشهاد أيضًا حسن العاقبة لها.