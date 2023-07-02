تحطم طائرتين عسكريتين في كولومبيا + فيديو

العالم - الأميركيتان

وقال سلاح الجو في كولومبيا في بيان عبر حسابه على "تويتر": "جرى حادث تصادم بين طائرتين عسكريتين من طراز (T-27 Tucano) ، خلال مهمة تدريبية فوق مقاطعة ميتا".

وأضاف البيان: "نعرب عن تعازينا وتضامننا مع عائلة الطيار المتوفَّى، المقدم ماريو أندريس إسبينوزا غونزاليس، ولكل من الرجال والنساء في المؤسسة.. الطيارون لا يموتون، إنهم يطيرون للأعلى!".

وتحطمت الطائرتان فوق قرية أبياي بمقاطعة ميتا في الجزء الأوسط من كولومبيا، حيث تتواجد القاعدة العسكرية الجوية الثانية للقوات الجوية الكولومبية.