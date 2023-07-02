بالفيديو.. ليونيل ميسي بطل مسلسل أرجنتيني

العالم - منوعات

وتأتي مشاركة نجم إنتر ميامي الأمريكي الجديد في الموسم الثاني من العمل الكوميدي من انتاج ‘Star Original Productions’، وهو من بطولة الأرجنتينيين أدريان سوار و جوستافو بيرموديز، والكولومبي أندريس بارا، الذين جسدوا أدوار الوكلاء الثلاثة.

ويظهر بطل العالم في مشهد مضحك مدته خمس دقائق، حيث يلتقي فيه بالممثلين الثلاثة للحديث عن مشروع لدعم الشباب الذين يلعبون في أندية مختلفة في أوروبا.

تم ينتهي المشهد أخيرا بنخب بين ميسي والممثلين في المسلسل المكون من سبع حلقات والذي بدأ بثه يوم الأحد الماضي على خدمة البث ‘streaming’ Star+.

ويقدم الموسم الجديد، الذي تم تصويره في مناطق مختلفة في بوينوس آيرس وباريس، تشابكات ممتعة حول مغامرات أبطاله الثلاثة ويكشف عن علاقات القوة والمنافسة في عالم وكلاء اللاعبين.