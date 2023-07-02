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الجيش الإيراني يدين الإساءة إلى القرآن الكريم

الجيش الإيراني يدين الإساءة إلى القرآن الكريم
الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

أدان الجيش الإيراني، في بيان الإساءة إلى القرآن الكريم في السويد، مؤكدا وقوف الاستكبار العالمي والصهيونية العالمية وراء في هذه الجريمة الشنعاء.

العالم - إيران

وأكد الجيش الإيراني أن: نور القرآن الكريم لم يخفت في قلوب البشرية جمعاء، و إن مثل هذه الإساءة العاجزة جاءت بضوء اخضر للاستكبار والهيمنة الاعلامية للصهيونية العالمية.

كما أكد البيان أن: فعل الأعداء هذا يظهر حقيقة الانتشار الواسع للدين الإسلامي وعجز الاعداء أمام هذا النور الأبدي.

وأضاف أن: العمل غير الإنساني الذي قامت به السويد، لا يؤيده أي انسان حر في هذا العالم ولا أي مجتمع ودولة تنادي وتدافع عن السلام والوحدة والأمن العالمي.

وأضاف أن: هذه الإساءة الشنيعة ليست فقط عاجزة عن النيل من الإيمان بهذا الكتاب السماوي المقدس، بل ستزيد من وحدة المسلمين وخاصة في أيام الحج، وإنها لم تلقى فقط احتجاج مسلمي العالم بل شجب واستنكار كافة أتباع الأديان السماوية المحترمة للإساءة لأقدس مقدسات المسلمين.

ودعا البيان الشعوب الحرة في العالم إلى الانتباه للأهداف المشؤومة للأعداء في جرحهم لمشاعر المسلمين عبر الإساءة لآخر معجزة في التاريخ، وإدانة هذا الفعل الشنيع بشدة، وذلك من أجل القضاء بشكل نهائي على التجرؤ على الأديان والكتب السماوية.

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الجيش الإيراني يدين الإساءة إلى القرآن الكريم