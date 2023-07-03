فرنسا تطلب المساعدة من كيان الاحتلال للتعامل مع الاحتجاجات وتفرض حظراً للتجول

العالم-اوروبا

وفي إحصاء بات ينشر يومياً، أعلنت القناة الإخبارية الرسمية "فرانس أنفو" أن عدد الموقوفين قد تجاوز عتبة الـ3000 شخص منذ بدء الاحتجاجات وأعمال التخريب منذ خمسة أيام.

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ويمثل اقتحام محتجين منزل فانسان جانبرون، رئيس بلدية لاي ليه روز، جنوبي باريس، بسيارة، وإضرام النار فيه، الحدث الأبرز يوم الأحد، في مؤشر على خطورة الأزمة التي تشهدها فرنسا منذ اندلاع الاحتجاجات.

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وكشف نائب رئيس شعبة العمليات بالشرطة الإسرائيلية شمعون نحماني، الأحد، عن تلقيهم طلبا من الشرطة الفرنسية لمساعدتها في التعامل مع الاحتجاجات التي عمت البلاد، على خلفية مقتل الشاب نائل.

جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، شاركت فيها مفوضية الشرطة وتناولت اعتقالات المتظاهرين في فرنسا، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" الخاصة.

وبحسب الصحيفة، "تلقت مفوضية الشرطة الإسرائيلية فاكساً من الشرطة الفرنسية للاستفسار بشأن كيفية إدارة الأزمة التي يتعاملون معها".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مفوض الشرطة الإسرائيلية يعكوف شبتاي، أعطى أوامره خلال الجلسة الأسبوعية لقيادة الشرطة صباح الأحد، لقسمي العمليات والمخابرات بدراسة أسباب سلسلة الأحداث في فرنسا، وكيف تصرفت الشرطة قبل الحدث وأثناءه وبعده".