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خارجية العراق تؤيد بيان منظمة التعاون الإسلامي حول الاساءة للقران الكريم

خارجية العراق تؤيد بيان منظمة التعاون الإسلامي حول الاساءة للقران الكريم
الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العاصمة العراقية بغداد، ان حكومة جمهورية العراق أيدت ما جاء في بيان منظمة التعاون الإسلامي في إجتماعها اليوم الاثنين، لمناقشة أهمِّ المواقف المتوخّاة للمجموعة بشأن حادثة الإساءة للقرآن الكريم، االتي وقعت في ستوكهولم مؤخرا.

العالم - العراق

ونقل الزميل نويد بهروز عن بيان لوزارة خارجية العراق قولها: "نجدّدُ موقف الحكومة العراقيّة بأهميّة منح المواقف المُنَددةِ بهذه الظواهر مساحةً أوسع، للتصدّي لظاهرة الإسلاموفوبيا ومنع المظاهِر الإستفزازيّة، التي تُنعِش بيئة التطرف وتفتح المجال لردود أفعالٍ لايمكنُ حصرها.

واضاف البيان: إنَّ موقفَ العراق جاء مُؤَسِّسَاً لنسقٍ جديد في التعاطي الدوليّ مع الظواهر الشنيعة التي تلحق بأتباع الدين الإسلاميّ ومقدساتهم حول العالم، إذ صار لِزاماً توحيد الخطاب بشأنها حفاظاً على سلميّة التعايش الإنساني.

أدناه نص بيان وزارة الخارجيَّة العراقية:

بيانٌ صُحفيّ
تؤيّدُ حكومة جُمْهُوريَّة العراق، ماجاء في بيان منظمة التعاون الإسلامي في إجتماعها اليوم، لمناقشة أهمِّ المواقف المتوخّاة للمجموعة بشأن حادثةِ الإساءة للقرآن الكريم، التي وقعت في ستوكهولم مؤخراً.
ونجدّدُ موقف الحكومة العراقيّة بأهميّة منح المواقف المُنَددةِ بهذه الظواهر مساحةً أوسع، للتصدّي لظاهرة الإسلاموفوبيا ومنع المظاهِر الإستفزازيّة، التي تُنعِش بيئة التطرف وتفتح المجال لردود أفعالٍ لايمكنُ حصرها.إنَّ موقفَ العراق جاء مُؤَسِّسَاً لنسقٍ جديد في التعاطي الدوليّ مع الظواهر الشنيعة التي تلحق بأتباع الدين الإسلاميّ ومقدساتهم حول العالم، إذ صار لِزاماً توحيد الخطاب بشأنها حفاظاً على سلميّة التعايش الإنساني.

وزارة الخارجيَّة
بغداد
2023/7/3

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