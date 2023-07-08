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الرغبة في الحصول على مزيد من الوشم ربما تعود لاضطراب نفسي

الرغبة في الحصول على مزيد من الوشم ربما تعود لاضطراب نفسي
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

وصفت عالمة النفس الروسية يكاترينا غوركوفا الرغبة في الحصول على مزيد من الوشم بأنها تعود إلى اضطراب نفسي.

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ووصفت عالمة النفس إيكاترينا غوركوفا الأسباب التي تجعل الناس يحصلون على الوشم بأنها محاولة للتعبير عما يصعب نقله إلى المجتمع بكلمات واستعراض موقفهم من الحياة أو تسجيل أحداث مهمة فيها، في محاولة لتخليدها على الجسد.

وقالت عالمة النفس في مقابلة مع صحيفة "بودموسكوفييه سيغودنيا" الإلكترونية: "يمكن أن يكون الوشم محاولة غير واعية لتتبع الموضة أو بعض النزعات الاجتماعية. ويتجرأ الناس على اتخاذ مثل هذه الخطوة مدركين تماما أن الوشم سيبقى معهم مدى الحياة".

نصحت الخبيرة بتأجيل الرغبة في الحصول على وشم لمدة عامين، عندما تكون هناك قناعة واضحة بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.

ولكن عندما تصبح الرغبة في صنع شيء جديد على الجسد هوساً فذلك يعني أنه حان الوقت لزيارة عيادة طبيب نفساني، لأن تلك الرغبة الشديدة ربما تكون طريقة لإيذاء نفسك أو جذب الانتباه إليك.

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