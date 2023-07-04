قريبا ... أنباء سارة عن انجاز جديد لوزارة الدفاع الايرانية في الصناعات البحرية

العالم - ايران

كما أشار علي بور ايضا في تصريح متلفز صباح اليوم الثلاثاء ان المدمرة "دماوند 2" التي تم تصنيعها مؤخرا ايضا في ايران ستلتحق قريبا بالخدمة في القوات البحرية للجيش الايراني، موضحا ان طول هذه المدمرة يبلغ 94 مترا ووزنها 1300 طن ، ولها خصائص متميزة ومتطورة ومنها القدرة على اعتراض وتدمير اهداف عائمة وغاطسة وطائرة .

واعتبر علي بور ان الصناعات البحرية تعتبر الحجر الاساس والمحرك الاساسي لنحو 100 حقل صناعي آخر ، وان وزارة الدفاع الايرانية التي تعتبر احد اعضاء المجلس الاعلى للصناعات البحرية ، تنشط ايضا في مجال تفعيل وتنشيط الاقتصاد الساحلي والبحري ، وهذا يسجل لها.