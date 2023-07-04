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قريبا ... أنباء سارة عن انجاز جديد لوزارة الدفاع الايرانية في الصناعات البحرية

قريبا ... أنباء سارة عن انجاز جديد لوزارة الدفاع الايرانية في الصناعات البحرية
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس مؤسسة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية "منوتشهر علي بور" ان كوادر المؤسسة عاكفون حاليا على تدشين واختبار انجاز جديد في مجال الصناعات البحرية في جنوب البلاد، وان أنباء سارة ستعلن عن هذا الانجاز قريبا.

العالم - ايران

كما أشار علي بور ايضا في تصريح متلفز صباح اليوم الثلاثاء ان المدمرة "دماوند 2" التي تم تصنيعها مؤخرا ايضا في ايران ستلتحق قريبا بالخدمة في القوات البحرية للجيش الايراني، موضحا ان طول هذه المدمرة يبلغ 94 مترا ووزنها 1300 طن ، ولها خصائص متميزة ومتطورة ومنها القدرة على اعتراض وتدمير اهداف عائمة وغاطسة وطائرة .

واعتبر علي بور ان الصناعات البحرية تعتبر الحجر الاساس والمحرك الاساسي لنحو 100 حقل صناعي آخر ، وان وزارة الدفاع الايرانية التي تعتبر احد اعضاء المجلس الاعلى للصناعات البحرية ، تنشط ايضا في مجال تفعيل وتنشيط الاقتصاد الساحلي والبحري ، وهذا يسجل لها.

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