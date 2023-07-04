4 ملايين طفل وامرأة حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية

العالم - السودان

أكثر من مئة ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد مع مضاعفات طبية ويحتاجون إلى رعاية متخصصة في السودان في ظل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق المتوسط أحمد المنظري، أعلن أن اربعة ملايين طفل وامرأة حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأضاف أن أعمال العنف الخطيرة منذ عشرة أسابيع لها آثار فادحة على الصحة، وتهدد حياة السكان، محذّرا من احتمال انتشار الأوبئة مع دخول موسم الأمطار بسبب نقص إمدادات مياه الشرب في ظل خروج بعض محطات المياه من الخدمة، والتقارير التي تفيد بأن الناس يلجأون إلى مياه الأنهار، والمخاوف من تفشي الأمراض. وتابع أنه من دواعي القلق توقف جهود مكافحة النواقل الرامية إلى احتواء حمى الضنك والملاريا.

وعبر المدير الإقليمي عن خشيته من تفاقم سوء التغذية مع عدم القدرة على الوصول إلى الأسواق المحلية أو تحمل تكاليفها، فضلا عن توقف عمليات برنامج الأغذية العالمي.

وبحسب أطباء فإن السودان سيواجه كارثة صحية ما لم تتم عمليات تدخل سريع، ودعوا الأسر للإسراع إلى المراكز الصحية لتحصين أطفالهم، وحمّلوا مسؤولية احتمال تفشي المرض وتحوله إلى وباء لفشل الهدن بين الجيش وقوات الدعم السريع، لأنها أعاقت وصول الفرق الطبية إلى المستهدفين في مناطق الاشتباكات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من تفش واسع النطاق لعدد من الأمراض الوبائية في السودان بسبب تدهور النظام الصحي نتيجة الصراع، وعدم قدرة المنظمة ومنظمات أممية وحكومية أخرى على الوصول إلى المناطق المتضررة.

إلى ذلك، يشهد السودان صراعاً مسلحاً بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، ونزوح أكثر من 2.2 مليون شخص داخل السودان وخارجه.