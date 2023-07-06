وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره السوداني بعد7 سنوات من القطيعة

العالم - خاص بالعالم

فبعد سبع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التقى امير عبد اللهيان' نظيره السوداني 'علي الصادق علي' وتباحثا حول اخر التطورات الإقليمية والقضايا ذات الإهتمام المشترك حيث تم التأكيد على حل بعض سوء التفاهم بين البلدين وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران والخرطوم.

فلسطين هي عنوان اللقاء الثاني الذي أجراه أمير عبد اللهيان نظيره الفلسطيني رياض المالكي حيث ندد وزير الخارجية الإيراني بالعدوان الجوي والبري للكيان الصهيوني على مخيم جنين بالضفة الغربية داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية في هذا الصدد.

أمير عبد اللهيان وصف علاقات بلاده مع حركة فتح بأنها علاقة ذات تاريخ طويل مؤكدا موقف إيران الجاد في دعم المقاومة وتعزيز وحدة صفف الفصائل الفلسطينية.

المسؤول الإيراني إلتقى أيضا نظيره البيلاروسي'سيرغي ألينك' حيث أكد الطرفان على متابعة الاتفاقات المبرمة بين رئيسي البلدين والاهتمام بتعزيز التعاون في مجالات الصحة والسياحة والتعليم العالي والصناعة والتجارة.

وزراء خارجية دول الجوار كان لهم مجالا في جدول لقاءات أمير عبد اللهيان حيث أكد خلال هذه اللقاءات على أولوية دول الجوار بالنسبة لإيران واصفا منطقة الخليج الفارسي بأنها تشكل واحدة من أهم المناطق الجغرافية لهذه السياسة.

فخلال لقاءه بوزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أشار أمير عبد اللهيان إلى أهمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية مشددا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في هذه المجالات.

كما تباحث أمير عبد اللهيان مع نظيره العراقي ' فؤاد حسين' حول سبل تطوير العلاقات الإيرانية-العراقية في المجالات الاقتصادية والسياسية فيما ناقش مع نظيره السوري فيصل المقداد اخر التطورات الاقليمية وخاصة فيما يتعلق بالعدوان الصهيوني على سوريا وفلسطين.

يذكر ان اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز بدأ أعماله الأربعاء تحت شعار 'حركة عدم الانحياز..متحدة وصامدة في مواجهة التحديات الجديدة.

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