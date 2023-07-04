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السفير الإيراني يلتقي برئيس وزراء أرمينيا

السفير الإيراني يلتقي برئيس وزراء أرمينيا
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

وصف رئيس وزراء أرمينيا، لدى استقباله السفير الإيراني في ختام مهام عمله، تعزيز العلاقات التجارية ووجود الشركات الإيرانية في مشاريع البنية التحتية لأرمينيا بأنها مؤشرات على تقدم العلاقات الثنائية.

العالم إيران

والتقى عباس بدخشان ظهوري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في يريفان، برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الثلاثاء بمناسبة انتهاء مهام عمله في أرمينيا.

وأشار رئيس وزراء أرمينيا في هذا الاجتماع، إلى نمو التجارة الثنائية، ووجود الشركات الإيرانية في مشاريع تطوير معبر مغري الحدودي وبناء جسر الصداقة على حدود أرمينيا وجورجيا، واعتبر وجود الشركات الإيرانية في مشاريع البنية التحتية لأرمينيا، وبدء أنشطة القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية في قابان، والزيارات المنتظمة لكبار مسؤولين البلدين ونمو السياحة بين الجانبين بأنها علامات على التقدم في العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.

بدوره أعرب السفير الإيراني عن تقديره لدعم رئيس وزراء أرمينيا لتطوير العلاقات بين البلدين معبرا عن ثقته في استمرار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والجارين.

وكان عباس بدخشان ظهوري قد التقى في وقت سابق الرئيس الأرميني وأمين مجلس الأمن القومي ووزير خارجية أرمينيا.

ومن المفترض أن يكون "مهدي سبحاني" سفير إيران الجديد في أرمينيا، وقد التقى مؤخرا بالرئيس إبراهيم رئيسي، وكان سبحاني مسؤولا سابقا عن سفارة إيران في سوريا، وعُين حسين أكبري سفيرا جديدا لإيران في دمشق.

وعمل سبحاني سابقا كمدير عام لمكتب التخطيط الاستراتيجي والرصد بوزارة الخارجية، والقنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية في كراتشي بباكستان، ونائب المدير العام لغرب آسيا بوزارة الخارجية ونائب السفير في تركمانستان وأوكرانيا.

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