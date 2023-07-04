قناة العالم
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
٠٦:٣٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
أنت المراسل
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
المغاربیة
خیار لبنان
>-->
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الاعلام العبري: 10 اصابات 3 منها خطيرة في عملية دهس واطلاق النار بتل ابيب
مراسل العالم: دهس مجموعة من المستوطنين في تل ابيب
مراسل العالم: اصابات في عملية دهس واطلاق نار في تل ابيب
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 04-07-2023
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/07/04/168849651909027600.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/07/04/168849651909027600.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2023/07/04/168849651795124700.jpg
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الاقتصادية
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-07-2023
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 03-07-2023
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
غضب علی مواقع التواصل ضد ما يحدث في جنين
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٩
أهم الأخبار
جنين أرض المقاومة الباسلة.. وذكرى إسقاط الطائرة الإيرانية جريمة أميركية مع سبق الإصرار
الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 03 يوليو 2023
الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٧
التواصل
بحيرة بساب في قلب الصحراء بمحافظة يزد الايرانية
الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩
أهم الأخبار
فرنسا.. دلالات تواصل الاحتجاجات
الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥
خاص بالعالم- مراسلون
تنديد النشطاء البحارنة بحرق نسخ القران الكريم في السويد
الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
في اتصال هانفي...
بوريل لأميرعبداللهيان: الإساءة للقرآن الكريم ليست موقفا للاتحاد الأوروبي
إعلان تشكيل حكومة موريتانيا الجديدة برئاسة محمد ولد بلال
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 04-07-2023
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-07-2023
في دولة عربية.. استبعاد ضباط بسبب زيادة الوزن!
الأمين العام للمنظمة:
إنضمام إيران لمنظمة شنغهاي سيخلق فرصا جديدة لتطوير التعاون
مقالات و تحليلات
'إسرائيل' وقعت في فخ المقاومة وأهدافها بالقضاء على 'جنين' يحسمه الميدان
الصورة التي رآها الاحتلال في جنين وارعبته!
مشروع خط الغاز العربي عبر سوريا.. ما الجديد؟ ولماذا توقف الحديث عنه؟
ما تفسير موجة الاحتجاجات المتواصلة في فرنسا؟
الطائفة الدرزية في الاراضي المحتلة تحذر نتنياهو..
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.