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حزبُ الله يحذر من الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال في بلدة الغجر

الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

هنا الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث لا تهدأ المنطقة ابدا، فالانتهاكات الاسرائيلية مستمرة بشكل دائم، بلدتا كفرشوبا وحلتا جنوبي في لبنان تعرضتا لقصف مدفعي من جانب كيان الاحتلال الاسرئايلي وذلك بعد إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه المستوطنات المحاذية.

العالم - خاص بالعالم

وقال جيش الاحتلال إن التحقيق في وقوع انفجار قرب قرية الغجر الحدودية كشف عن إطلاق قذيفة هاون من لبنان انفجرت قرب الحدود داخل الكيان وتبعها مهاجمة منطقة الإطلاق.

وذكرت مصادر محلية أن أكثر من خمس عشرة قذيفة سقطت بين بلدتي كفرشوبا وحلتا وسط تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، واتهمت تل ابيب منظمات فلسطينية بالوقوف وراء إطلاق القذائف من لبنان ردا على عملية جنين.

حزب الله اصدر بيانا حذر فيه من الاجراءات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القسم اللبناني ‏من بلدة الغجر الحدودية.

وقال الحزب إن هذه الاجراءات تمثلت بإنشاء سياج شائك، وبناء ‏جدار إسمنتي حول كامل البلدة، ما أدى إلى فصلها عن محيطها الطبيعي داخل الأراضي اللبنانية.

واضاف البيان أن هذه الاجراءات الخطيرة تعد احتلالا كاملا للقسم اللبناني من القرية، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التحرك العاجل إزاء هذا التطور الكبير.

ودعا الحزب الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها والشعب اللبناني بكافة قواه السياسية والأهلية الى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال ‏والغاء الاجراءات العدوانية التي اقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من الاراضي اللبنانية.

كيان الاحتلال الاسرائيلي بات في الفترة الاخيرة يحاول تغيير معالم المنطقة في الجنوب اللبناني ونشر اسلاك شائكة داخل الاراضي اللبنانية وضمها الى الاراضي التي يحتلها.

ويرى الخبراء ان هذه الاعمال قد تجر المنطقة الى مواجهة سيكون كيان الاحتلال بالتاكيد هو الجانب الخاسر فيها ولن يتحمل تكلفتها البشرية والعسكرية.

وتحتل تل ابيب من لبنان مزارع شبعا واجزاءا من قرية الغجر، ما يجعل المنطقة نقطة ساخنة قد تندلع فيها المواجهة في اي لحظة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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