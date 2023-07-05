حكومة السوداني تعلن حرصها على تمتين العلاقات مع إيران

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وذكر مكتب الاعرجي في بيان له ، ان “مستشار الأمن القومي، استقبل، وكيل وزارة الخارجية في ايران، علي باقري كني، والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، ووكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون العلاقات الثنائية، محمد بحر العلوم، ومسؤولين من الجانبين العراقي والإيراني.”.

واضاف انه “جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وإيران، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الجارين”، مشيرا الى انه “جرى بحث القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما أمن الحدود والتزام الطرفين بالاتفاقات المتعلقة بهذا الشأن، والتأكيد على تنفيذ بنود المحضر الأمني الموقّع بين البلدين”.

في السياق، اكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، ان أمن المنطقة مرتبط بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لبلدانها.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان ان "المندلاوي استقبل بمقر اقامته في بغداد، وفداً إيرانياً برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية (علي باقري كني)، وبمشاركة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بغداد (محمد كاظم آل صادق)".

وأضاف ان "اللقاء بحث خلاله جُملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما على المستويين السياسي والأمني، والتأكيد على ضرورة حسم تسديد جميع المستحقات المالية للغاز الصلب المستورد، والتنسيق بشأن زيادته خلال فصل الصيف الحالي، والإشادة بدور العراق في تقريب وجهات النظر بين جميع دول المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها".