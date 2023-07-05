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أمير عبد اللهيان یلتقي رئيس جمهورية آذربيجان في باكو

أمير عبد اللهيان یلتقي رئيس جمهورية آذربيجان في باكو
الأربعاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

التقی وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإیرانیة حسین أمیر عبداللهیان الیوم الأربعاء، رئيس جمهورية آذربيجان إلهام علييف علی هامش اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في العاصمة آذربيجانية باكو.

العالم - ایران

اجتمع أمیر عبداللهیان مع رئيس جمهورية آذربيجان إلهام علييف علی هامش اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في العاصمة آذربيجانية باكو وإن تعزيز العلاقات بين طهران وباكو ودراسة القضايا الإقليمية هما محور محادثات الجانبين.

وانطلق اجتماع حركة عدم الانحياز الیوم الأربعاء ویستمر حتى غدا الخميس بحضور وزراء الخارجية وممثلي رؤساء الدول الأعضاء تحت عنوان "حركة عدم الانحياز ، متحدة وحازمة في مواجهة التحديات الناشئة" في مركز باكو للمؤتمرات.

ومن المقرر أن يلتقي أمیر عبداللهیان بعض نظرائه ونواب وزراء الخارجية من مختلف الدول بما فيها فلسطين وسوريا وأوزبكستان وأوغندا وتركيا والصومال وبنغلاديش وبوركينا فاسو وإثيوبيا وإندونيسيا وتونس وجنوب إفريقيا والهندکما سیلتقي نظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف علی هامش الاجتماع.

ويعد اجتماع حركة عدم الانحياز أكبر منتدى عالمي بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة ولها أهمية دولية خاصة.

وسيتم في هذا الاجتماع مناقشة وتبادل وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية والدولية.

ویذکر أن حركة عدم الانحياز، هي منظمة دولية تضم 120 عضوا من الدول النامية، تاسست إبان الحرب الباردة، وقامت فكرتها على أساس عدم الانحياز لأي من المعسكرين الغربي، بزعامة الولايات المتحدة الأميركية، والشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي (سابقا)، وتهدف حاليا إلى إنشاء تيار محايد وغير منحاز للسياسة الدولية للقوى العظمى في العالم.

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