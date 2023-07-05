لبنان يسعى لإقامة خطوط للنقل مع اليونان لكافة الخدمات

العالم - لبنان

وكان الوزير حمية قد التقى نظيره اليوناني بحضور سفير لبنان لدى اليونان غادي الخوري.

وتم البحث، في آفاق التعاون بين الوزارتين، وخصوصاً في ملفات الطرقات، وسكك الحديد وامكانية تعزيز وسائل النقل المشتركة بما فيها النقل البحري .

وقدم الوزير حمية لستايكوراس التهنئة لمناسبة توليه منصبه الجديد في الحكومة اليونانية المشكلة حديثا ، معتبرا أن هذا اللقاء “سيشكل باكورة تعاون بين الوزارتين في كلا البلدين، بخاصة أن موقع كل من لبنان واليونان الجغرافي يفتح الباب أمامهما للتعاون في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ، هذا فضلا عن إمكانية الافادة من تبادل الخبرات في مجالات متعددة.

وطرح حمية على نظيره اليوناني فكرة التعاون بين الوزارتين من باب ملفات سكك الحديد والطرق، لتعزيز وتقوية خطوط النقل بما فيها النقل البحري لكافة الخدمات بين البلدين، نظرا لموقعيهما الجغرافي وان يلعبا دور صلة وصل واتصال بين دول الاتحاد الأوروبي والبلقان من جهة، والدول العربية والاسيوية من جهة اخرى”.

وأكد الجانبان “أهمية مواصلة اللقاءات بحيث يقوم الفريق الديبلوماسي التابع للوزارة اليونانية بالتواصل مع السفارة اللبنانية في اليونان لمتابعة التواصل بما يساعد في وضع كل ما تمت مناقشته بين الوزيرين على سكة التنفيذ”.