باقري كني يلتقي بنوري المالكي وهادي العامري في العراق

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم وكيل خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري والوفد المرافق له"، مبيناً، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات التاريخية بين العراق وإيران، وضرورة تعزيزها لتشمل مختلف المجالات وبما يعود بالمنفعة المشتركة على البلدين الجارين".

وأكد المالكي ان "المنطقة تشهد حالة من الاستقرار وتمثل بداية مرحلة جديدة لاسيما مع استئناف العلاقات الإيرانية السعودية وما من شأنه أن يسهم في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة، وانعكاسها الايجابي على العراق"، مشيراً إلى "المساعي التي بذلها العراق في هذا الإطار، حيث استضافت بغداد عدة جولات من المفاوضات بين الطرفين، ورسخت قاعدة رصينة من الحوار وصولاً إلى الاتفاق الذي أعطى دفعة نوعيّة في تعاون دول المنطقة".

وتابع، أن "العراق يسعى إلى استغلال الظروف الايجابية التي تشهدها المنطقة خصوصا وأنه مقبل على حملة استكمال عملية البناء والإعمار ويتطلع إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة له ، بهدف توسيع آفاق التعاون مع الجميع، وكذلك العمل على استكمال الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين العراق وإيران وفي مختلف المجالات".

من جانبه، أكد وكيل وزير الخارجية الإيراني "أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين"، لافتاً إلى أنَّ "مُباحثات مهمة أجريت بين بغداد وطهران حول تعزيز التعاون وحل الملفات العالقة بين البلدين، لاسيما في ملف الطاقة".

باقري كني: تعزيز العلاقات مع دول المنطقة من أولويات سياسة إيران الخارجية

من جانب أخر قال النائب السياسي لوزير الخارجية الإيراني خلال لقائه برئيس كتلة الفتح هادي العامري : إن إيران تدعم العراق وستقف إلى جانب جميع حلفائه وأصدقائه مشيرا إلى أهمية العلاقات بين طهران وبغداد ودورها في استقرار المنطقة.

وفي إشارة إلى برنامج إيران النووي ، قال إنه يتعين على دول المنطقة أن تثق في سلمية البرنامج النووي لهذا البلد.

كما اعتبر رئيس حركة "الفتح" العراقية أن صمود الأمة الإيرانية ضد كل المؤامرات الخارجية من أهم عوامل نجاح الجمهورية الإسلامية ، وأشار إلى دور إيران الداعم في القتال ضد الإرهاب في المنطقة والعراق، لا سيما دور الفريق الشهيد قاسم سليماني في مكافحة الإرهاب.