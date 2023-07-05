سوريا.. استشهاد طفلين وإصابة مدنيين باشتباكات 'رأس العين' في الحسكة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية من رأس العين لوكالة "سانا" أن "اشتباكات عنيفة اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى قرب معبر مدينة رأس العين على الحدود مع تركيا بين عناصر إرهابية تشكل ما يسمى الشرطة المدنية وإرهابيين تابعين لتنظيم السلطان مراد الإرهابي".

وبيّنت المصادر أن المسلحين استخدموا الأسلحة الرشاشة والمتوسطة خلال الاشتباكات التي أدت حتى الآن إلى استشهاد طفلين، وإصابة 5 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات، في حين قتل مسلح واحد على الأقل وأصيب آخرون.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات جاءت نتيجة خلاف بين المسلحين على عمليات تهريب البشر إلى الأراضي التركية.

وسيطرت الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا على مدينتي رأس العين وتل أبيض ضمن حملة " نبع السلام"، التي أطلقها الجيش التركي ضد "قوات سوريا الديمقراطية"، في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019.