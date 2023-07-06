وزير الثقافة: یتوجب علی إیران و روسیا بناء مفاهیم جدیدة للعلوم الإنسانية

العالم - ايران

وأضاف إسماعيلي في كلمة ألقاها بالجامعة الروسية للعلوم الإنسانية الأربعاء : يمكن أن يؤدي التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا في الفترة الحالية إلى إرساء أساس جديد للعالم الذي يمر بمرحلة انتقالية.

وأشار وزير الثقافة إلى رویة خاصة لقائد الثورة الإسلامية إلى قضية التحول في العلوم الإنسانية في الجامعات قائلا: إيران مستعدة لتقدیم تجاربها في هذا المجال الی دول أخرى ، بما في ذلك روسيا.

في هذا الحفل، الذي حضره "أندريه فورسينكو" المساعد العلمي للرئيس الروسي ، مُنح وزير الثقافة الإيراني درجة الدكتوراه الفخرية.

یذکر اسماعيلي بدا زيارة الی روسیا یوم الاثنین الماضي لحضور مراسم الاسبوع الثقافي الایراني في هذا البلد والتي انطللقت امس الثلاثاء.