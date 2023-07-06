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وزير الثقافة: یتوجب علی إیران و روسیا بناء مفاهیم جدیدة للعلوم الإنسانية

وزير الثقافة: یتوجب علی إیران و روسیا بناء مفاهیم جدیدة للعلوم الإنسانية
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "محمد مهدي اسماعيلي" إنه یتوجب علی الأكاديميين والخبراء في إيران وروسيا بناء مفاهیم جدیدة للعلوم الإنسانية من خلال تعاونهم الاستراتيجي.

العالم - ايران

وأضاف إسماعيلي في كلمة ألقاها بالجامعة الروسية للعلوم الإنسانية الأربعاء : يمكن أن يؤدي التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا في الفترة الحالية إلى إرساء أساس جديد للعالم الذي يمر بمرحلة انتقالية.

وأشار وزير الثقافة إلى رویة خاصة لقائد الثورة الإسلامية إلى قضية التحول في العلوم الإنسانية في الجامعات قائلا: إيران مستعدة لتقدیم تجاربها في هذا المجال الی دول أخرى ، بما في ذلك روسيا.

في هذا الحفل، الذي حضره "أندريه فورسينكو" المساعد العلمي للرئيس الروسي ، مُنح وزير الثقافة الإيراني درجة الدكتوراه الفخرية.

یذکر اسماعيلي بدا زيارة الی روسیا یوم الاثنین الماضي لحضور مراسم الاسبوع الثقافي الایراني في هذا البلد والتي انطللقت امس الثلاثاء.

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وزير الثقافة: یتوجب علی إیران و روسیا بناء مفاهیم جدیدة للعلوم الإنسانية

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