الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
٠٤:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تنديدا بالعدوان على جنين.. الجالية الفلسطينية تستعد لتنظيم مسيرات بأميركا

تنديدا بالعدوان على جنين.. الجالية الفلسطينية تستعد لتنظيم مسيرات بأميركا
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

تستعد الجالية الفلسطينية في مختلف أماكن تواجدها في الساحة الأمريكية لتنظيم مظاهرات حاشدة في عدة مدن أمريكية نهاية الأسبوع الجاري، تنديدًا بالعدوان الصهيوني على جنين، والهجمة الشرسة على أبناء الشعب الفلسطيني.

العالم - فلسطين

وتعمل المؤسسات الحقوقية والمساندة للشعب الفلسطيني على حشد أكبر عدد ممكن من المشاركين في هذه المسيرات التي من المتوقع أن تكون أكبرها في مدينة شيكاغو بولاية الينوي.

وتهدف المظاهرات لإيصال صوت الشعب الفلسطيني لصناع القرار في الولايات المتحدة، من أجل اتخاذ خطوات عاجلة وعملية، لإجبار حكومة الاحتلال المتطرفة على وقف جرائمها وعدوانها المتصاعد ضد أبناء شعبنا.

وكانت قد تظاهر حشد من مختلف الجاليات والجنسيات الأربعاء أمام سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة البريطانية لندن للتنديد بالعدوان على جنين ومخيمها.

ودان المتظاهرون الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تلك الجرائم، كما طالبوا الحكومة البريطانية بالضغط على سلطات الاحتلال، والتوقف عن تقديم الدعم لها. وكانت عدة منظمات قد دعت لهذه الوقفة التضامنية، أبرزها منظمة 'أوقفوا الحرب' والمنتدى الفلسطيني.

وللمرة الثانية في أقل من أسبوعين شنت قوات الاحتلال عدوانا جديدا على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها للاجئين شمالي الضفة الغربية ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين واندلاع اشتباكات مسلحة، لتعود بذلك الضفة الى الواجهة من جديد.

واندحرت قوات الاحتلال الصهيوني – مساء الثلاثاء- من مخيم جنين، بعد يومين من عدوان واسع راجوبه بمقاومة شرسة ومتواصلة حتى اللحظات الأخيرة سجلت فيها صفعة قاسية بقتل جندي صهيوني وإصابة آخر بكمين محكم.

روابط ذات صلة

إجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم الثلاثاء بشأن العدوان الصهيوني على مخيم جنين

الجهاد الإسلامي: الشعب الفلسطيني سجل انتصارا كبيرا بهزيمة العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها

"كتيبة جنين": سنقاتل حتى آخر مجاهد وآخر طلقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأراضي المحتلة.. تجدد التظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو

شاهد بالفيديو.. ما هي الرسالة التي يحملها مشهد تشييع الشهداء بالسلاح في جنين؟

العدو الصهيوني فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه بجنين + فيديو

شاهد بالفيديو.. تظاهرات أمام سفارة الاحتلال في لندن تنديدا بجرائمه في جنين

تنديدا بالعدوان على جنين.. الجالية الفلسطينية تستعد لتنظيم مسيرات بأميركا

فشل أهداف العدوان على جنين وتحولها إلى غزة ثانية