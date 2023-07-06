تنديدا بالعدوان على جنين.. الجالية الفلسطينية تستعد لتنظيم مسيرات بأميركا

العالم - فلسطين

وتعمل المؤسسات الحقوقية والمساندة للشعب الفلسطيني على حشد أكبر عدد ممكن من المشاركين في هذه المسيرات التي من المتوقع أن تكون أكبرها في مدينة شيكاغو بولاية الينوي.

وتهدف المظاهرات لإيصال صوت الشعب الفلسطيني لصناع القرار في الولايات المتحدة، من أجل اتخاذ خطوات عاجلة وعملية، لإجبار حكومة الاحتلال المتطرفة على وقف جرائمها وعدوانها المتصاعد ضد أبناء شعبنا.

وكانت قد تظاهر حشد من مختلف الجاليات والجنسيات الأربعاء أمام سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة البريطانية لندن للتنديد بالعدوان على جنين ومخيمها.



ودان المتظاهرون الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تلك الجرائم، كما طالبوا الحكومة البريطانية بالضغط على سلطات الاحتلال، والتوقف عن تقديم الدعم لها. وكانت عدة منظمات قد دعت لهذه الوقفة التضامنية، أبرزها منظمة 'أوقفوا الحرب' والمنتدى الفلسطيني.

وللمرة الثانية في أقل من أسبوعين شنت قوات الاحتلال عدوانا جديدا على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها للاجئين شمالي الضفة الغربية ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين واندلاع اشتباكات مسلحة، لتعود بذلك الضفة الى الواجهة من جديد.

واندحرت قوات الاحتلال الصهيوني – مساء الثلاثاء- من مخيم جنين، بعد يومين من عدوان واسع راجوبه بمقاومة شرسة ومتواصلة حتى اللحظات الأخيرة سجلت فيها صفعة قاسية بقتل جندي صهيوني وإصابة آخر بكمين محكم.