ما هي الرسالة التي يحملها مشهد تشييع الشهداء بالسلاح في جنين؟

العالم - فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت اللداوي إلى أنه" ليس التشييع فقط هو دلالة النصر والثبات والصمود، فمنذ الساعات الأولى التي أعلن فيها العدو الاسرائيلي خروجه من مخيم جنين وانسحابه من أرض المعركة، بدأت ملامح نصر المقاومة تظهر في الشوارع والأزقة وأسطح منازل جنين عندما ظهر المقاتلون يحملون أسلحتهم ويلوحون براياتهم وحتى يطلقون النار على الإسرائيليين المنسحبين".

وأضاف "هذا المشهد الذي رأيناه في مسيرة التشييع هو أبلغ رد على العدو الإسرائيلي الذي أعلن منذ الساعات الأولى للمعركة بأنه بصدد مجموعة من الأهداف ومنها نزع سلاح المقاومة وتعذيب المقاومين والسيطرة على معامل سلاحهم وإنهاء الحاضنة الشعبية في مخيم جنين ومنعها من دخول منازل المقاومين، هذه الجنازة المهيبة أثبتت بالعكس تماما بأن المقاومة باقية وصامدة وسلاحها أمام الجميع مرفوع للعيان ويقول للعدو الاسرائيلي إن عدتم عدنا بالصمود والمقاومة، ونقرأ في هذه الصورة الوحدة الفلسطينية".

وفي جانب آخر من كلامه قال اللداوي إن"الإسرائيليين لا يهددون بأن يفعلوا في جنين ما فعلوه في غزة بل إنهم يتخوفون بأن تتحول جنين إلى غزة، غزة التي اجتاحوها أكثر من 15 مرة بين معركة وحرب، استطاعت أن تقف وتصمد في وجه الحصار والعدوان والإجتياحات والقتل والتدمير وتصنع قوة رادعة، الإسرائيلي لا يعتقد بأنه يستطيع أن يفعل في جنين ما عجز عن فعله في غزه بل إنهم يقولون الآن إن جنين قد بدأت تصنع الصواريخ وإن كانت صواريخ بدائية وأسقطت المسيرات حتى في اللحظة الأخيرة، حيث أسقطت ثلاث مسيرات، وهم يعتقدون بأن جنين على الطريق إلى الوصول إلى غزة".

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