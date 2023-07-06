الإحتلال ينكل بالأهالي في جنين

العالم- هاشتاغ

دخلوا مخيما مساحته أقل من نصف كيلومتر مربع، وكما دخلوا خرجوا.

وروج جيش الإحتلال الاسرائيلي لعملية كاسحة في مخيم جنين، لكنه لم يحقق هدفه الأساسي وهو إنهاء حالة المقاومة في المخيم.

كما نجحت المقاومة في احباط مشروع الاحتلال واجبرت جيشه على الخروج من المخيم دون اي انجاز.

كل هذا طبعا حصل في ظل صمت دولي ودعم لجيش الاحتلال، لاسيما التغطية على الجرائم التي ارتكبت بحق الاهالي في مخيم جنين.

في مجال آخر لين طالب.. ملاك لم يتحمل الآخرون بقاءها في هذه الحياة.

لين ابنة السنوات الست، فارقت الحياة بعد تعرضها للاغتصاب. الأبشع في قصة لين هو انها تعرضت للاغتصاب اثناء وجودها في منزل جدها، حيث كانت تزور والدتها التي انفصلت عن والدها. بحسب التقارير، لين بعد هذه الزيارة تدهورت حالتها الصحية والنفسية حتى فارقت هذه الحياة.

وبينما تتبادل عائلتا والدي لين الاتهامات حول ما حصل، يبقى السؤال الأهم..إلى متى ستبقى الوحوش البشرية تنشر هذا الرعب والصورة البشعة في المجتمعات؟

في سياق منفصل يقول الشاعر، وهل يُصْلِحُ العطارُ ما أفْسَدَ الدهْرُ؟ هذا ما ينطبق على هولندا التي قدم ملكُها فيليم ألكسندر اعتذارا على حقبة الاستعمار والعبودية التي طبقتها بلاده على دول افريقية واسيوية، وما ترتب عليها حتى هذه الأيام. هذا الإعتذار يتزامن مع مراجعة لتاريخ هولندا وضلوعها في تجارة العبيد في مستعمراتها السابقة.

في المقابل انتقادات وُجِّهَت للملك الهولندي لاسيما وان بلاده رفضت دفع تعويضات عن تلك الحقبة. وكما قال بيت الشعر يقول كثيرون اليوم، هل يصلح الاعتذار ما افسدته العبودية؟

يقال إن السجن تهذيب وإصلاح. في الولايات المتحدة الوضع معاكس تماما.

تقرير نشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية كشف أن سجونا اميركية ابرزها سجن هولمزبورغ اجرى تجارب علمية على السجناء لفترة طويلة.

التقرير كشف ان التجارب كانت تحت اشراف جامعة بنسلفانيا المرموقة، وأن الذي ادار هذه العمليات هو البرت كليغمان الذي شبه السجناء بهكتارات من الجلد وأنه مزارع يبحث عن حقل خصب. هذا طبعا يكشف الوجه الحقيقي للبلاد التي تتغنى بالحرية واحترام حقوق الانسان.

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