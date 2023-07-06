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رئيس الجمهورية يفتتح طريق " طهران - شمال " السريع

رئيس الجمهورية يفتتح طريق
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

تم افتتاح طريق " طهران – شمال" السريع بحضور رئيس الجمهورية اية الله السيد ابراهيم رئيسي.

العالم - ايران

واشارت وكالة "ارنا" انه تم افتتاح طريق " طهران – شمال" السريع صباح اليوم الخميس 6 تموز/ يوليو بحضور رئيس الجمهورية آية الله السيد "إبراهيم رئيسي" و وزير الطرق والتنمية العمرانية "مهرداد بذرباش " ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المستضعفين "برويز فتاح".

والجدير بالذكر ان هذا الطريق السريع يربط منطقة دواب شهرستانك في محافظة البرز بجسر زنغول في محافظة مازندران وسيقلص وقت السفر بمقدار 30 دقيقة.

ويضم هذا الطريق السريع 17 نفقا و 9 جسور بطول 19.7 كيلومترا ، ويمر 86٪ منه عبر الأنفاق والممرات الطرقية.

والجزء الأول من طريق الشمال السريع يربط طهران بمدينة جالوس الساحلية على بحر قزوين والذي يجسد الامكانيات الكبيرة للمهندسين الايرانيين. و بافتتاح هذا الجزء من طريق الشمال السريع البالغ طوله 32 كيلومترا، تم تقليص المسافة بين طهران ومدينة جالوس 60 كيلومترا بالاضافة الى تقليل احتمالية وقوع حوادث الطرق بشكل كبير وسيتم توفير 12.5 مليون لتر من الوقود سنويا.

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رئيس الجمهورية يفتتح طريق " طهران - شمال " السريع