وفاة لين طالب إبنة الـ6 سنوات إثر اغتصابها تثير غضبا واسعا

العالم- لبنان

وبحسب التقارير، لين بعد هذه الزيارة تدهورت حالتها الصحية والنفسية حتى فارقت هذه الحياة. وبينما تتبادل عائلتا والدي لين الاتهامات حول ما حصل، يبقى السؤال الأهم..إلى متى ستبقى الوحوش البشرية تنشر هذا الرعب والصورة البشعة في المجتمعات؟

وأثارت هذه الحادثة على مواقع التواصل غضبا واسعا ومواقف رافضة لهذا النوع من السلوك البشري البشع، حيث "نولا" كتبت: قديش مجتمعنا صاير بخوف يوم بعد يوم.. قديش لازم بكونو الاهل متيقظين لكل ثانية لولادن من القريب قبل الغريب.. قديش لازم تكونو "أهِل" واصحاب مسؤولية لتحملو صفة ام واب..".

بينما "ريهام" تطرقت إلى مسببات هذا النوع من الجرائم برأيها" زواجات مبكرة، طلاقات على أتفه الأسباب ويبقى الأولاد يتنقلون من بيت لأخر وكثير نماذج ينتقمون من الأبناء كيدا بالطرف الثاني وإهمال الأولاد عند الزواج الثاني إضافة الى الأحكام المتساهلة مع المغتصبين والمتحرشين والأطفال يتحملوا العواقب".

أما "زهراء عياد" فغردت: "قضية لين طال لازم تكون قضية كل أب بخاف على بنتو.. ديروا بالكن على ولادكن وخاصةً البنات لإن الوحوش المغتصبين دائماً عم يكونوا من الدائرة الصغيرة بالعيلة واوقات احد أفرادها شخصياً.. العدالة للطفلة لين".

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..