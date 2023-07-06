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اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني

اية الله رئيسي: افتتاح طريق
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الجمهورية اية الله السيد ابراهيم رئيسي في مراسم افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع ، ان هذا الانجاز هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني وشرف للجمهورية الإسلامية الايرانية.

العالم - ايران

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