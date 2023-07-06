أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 06 يوليو 2023

قدس ..

الشعب الفلسطيني يسجل ملحمة بطولية جديدة بإجبار العدو الصهيوني على الإنسحاب من جنين .

ابرار..

الجيش الصهيوني يضطر للإنسحاب من مخيم جنين تحت وطأة ضربات المقاومة ..

اطلاعات ..

رئيس جمهورية أذربيجان للوزير أمير عبداللهيان .. لن نسمح لأحد بإستخدام أراضينا لتهديد ايران والمنطقة .

جمهوري اسلامي ..

بيان مشترك لحزب الله وحركة أمل يؤكد ضرورة خروج لبنان من أزمة الشغور الرئاسي .

رويش ملت ..

المتحدث بإسم الحكومة .. عضوية ايران بمنظمة شنغهاي ستفتح سوقا عملاقة أمام إقتصاد البلاد.

عصر ايرانيان ..

خبراء يتوقعون تحرك منظمة شنغهاي للتعاون بمسار إيجاد عملة أوراسية موحدة .

رسالت ..

حكومة الإنقاذ اليمنية تقرر مقاطعة السلع والمنتجات السويدية إثر جريمة إحراق المصحف الشريف.

خراسان ..

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإتهامات بشأن تعريض محطة زاباروجيا النووية للخطر والتسبب بتشرنوبيل أخرى .

سياست روز ..

إنسحاب ذليل لجيش الإحتلال الصهيوني من جنين مقابل المقاومة الفلسطينية الصلبة .

جوان ..

ماكرون يلوح بإحتمال فرض قيود مشددة على قنوات التواصل الإجتماعي للسيطرة على الإحتجاجات .

مردم سالاري ..

بايدن يحذر من تبعات خطيرة ستترتب عن تفاقم أحداث إطلاق النار والعنف المسلح بأمريكا .

اعتماد ..

المستشار الألماني أولاف شولتز يرفض إقتراحا بإنضمام أوكرانيا لحلف الناتو قبل إنتهاء الحرب .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايراني صباح اليوم الخميس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايراني صباح اليوم الخميس

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( إنسحاب الصهاينة من جنين )..

الكيان الصهيوني اعترف عمليا وبشكل ضمني بفشل عدوانه الوحشي على مدينة جنين بالضفة الغربية بالقيام بسحب قواته على عجل منها بعد اقل من يومين من بدء هذا الهجوم الذي راهن عليه وسط ضجيج اعلامي واسع النطاق.

"إن المقاومة الصلبة بجنين عامل رئيسي وراء الإنسحاب وفشل العدوان إلى جانب هلع الكيان من صواريخ غزة والعمليات الإستشهادية".

نعم ألحق العدوان الصهيوني دمارا كبيرا بالمنشآت الحيوية بجنين من محطات طاقة واسالة ماء ومشافٍ وطرق وحتى منازل, وسقط شهداء وجرحى واعتقل الصهاينة عشرات المواطنين الفلسطينيين, ولكنَّ الحصيلة كانت رغم ذلك فشلا اسمته تلُّ ابيب بعملية "البيت والحديقة" بعد تحوُّلها الى عملية " فشلٍ ذريع" بالانسحاب الذليل لجيش العدوان دون تحقيق اهدافِه بالقضاء على المقاومة .

جمهوري اسلامي..

في تقريرها ( حشود أوكرانية على الحدود مع روسيا البيضاء ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..

اوكرانيا المنشغلة بهجومها المضاد الواسع بجنوب وشرق هذا البلد وسط مخاوف بكييف من تعثره, لم تجد بدا من ارسال تعزيزات عسكرية الى حدودها مع جمهورية روسيا البيضاء التي تربطها علاقات وثيقة مع روسيا.

"الرئيس الأوكراني أصدر تعليمات بتحشيد المزيد من القوات على الحدود مع روسيا البيضاء وسط مخاوف من نشر مقاتلي فاغنر بأراضيها"

قائد الفيلق الشمالي في القوات الاوكرانية الجنرال سيرغي نايف كشف عن وصول تعزيزات عكسرية للمناطق الحدودية مع روسيا البيضاء تحسبا لاجواء تصعيد محتملة مع احتدام المعارك بشكل عام في اوكرانيا وتبادلِ الاتهامات بين روسيا واوكرانيا بشأن محطة زاباروجيا النووية .

سياست روز ..

حول الاوضاع في فرنسا كتبت صحيفة سياسة روز في مقالها (تفاقم أجواء القمع بفرنسا)..

الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون لوح في خطابه الاخير حول الازمة التي تعصف بفرنسا منذ ايام بتصعيد الاجراءات ضد المتظاهرين والمحتجين بفرض غرامات مالية باهضة على أُسر المعتقلين خلال هذه المظاهرات ، كما لَوَّح باحتمال قطع قنوات التواصل الاجتماعي والانترنيت بصورة عامة .

"إذن فرنسا التي تتبجح بشعارات الحرية والديمقراطية زجت بخمسة وأربعين ألف شرطي لقمع التظاهرات وتتحرك لقطع الإنترنيت أيضا"

ويبدو ان ماكرون الذي أُدمن على تقديم النصائح وحتى الوصفات الخاصة للبلدان الاخرى نسي كلَّ ذلك واضعاً القمعَ بمختلف اشكاله كخيار اول واخير في التعامل مع محن الفرنسيين بدلا من ايجاد حلولٍ لازمات الفقر والتمييز العنصري وتنامي العشوائيات والغلاء في فرنسا.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( زمجرة صواريخ المقاومة أثارت هلع الصهاينة )..

فشل الهجوم العسكري الصهيوني الواسع النطاق على جنين وثبت للعيان تماما مرة اخرى مدى تاثير التعاون والتنسيق بين مكونات جبهة المقاومة في المنطقة بمحور ايران الاسلام على شحذ الهمم لتعزيز قوى المقاومة وصياغة معادلات وموازنات جديدة للقوى في المنطقة.

"الكيان الصهيوني فشل بإمتياز رغم دعم حماته في عرقلة تكريس مفهوم المقاومة المسلحة في الضفة الغربية وإمتدادها لأراضي 48 أيضا"

هذا المفهوم نابع من استراتيجية الصبر الاستراتيجي الذي تؤكد عليه ايران الاسلام كمسار لتحرير فلسطين وللتصدي للاستكبار. ان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة انتقلوا في الواقع من التصدي للاحتلال بالحجارة والاطارات المشتعلة الى حمل السلاح وتشكيل تنظيمات وجماعات مسلحة لها امتداداتها في اراضي 48 نفسها.

ان تل ابيب سحبت قواتها من جنين بشكل سريع بعد مواجهة مقاومة صلبة وكذلك بعد تزايد هلَعِها من تفجُّر مواجهةٍ مع المقاومة في عدة جبهات خاصة بعد اطلاق الفصائل في غزة رشقةً من الصواريخ على بلدة سديروت بفلسطين المحتلة في رسالة للكيان من مواجهة الاف الصواريخ .