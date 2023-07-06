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اليمن يحيي يوم الولاية بمسيرات مليونية

اليمن يحيي يوم الولاية بمسيرات مليونية
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

أحيت العاصمة صنعاء وعموم المحافظات الحرة، في أكثر من 140 ساحة، صباح يوم الأربعاء الـ18 من ذي الحجة، يوم ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

العالم - اليمن

وحسب موقع المسيرة نت أشارت الكلمات خلال المسيرات إلى عظمة هذا اليوم، وعبرت عن حب وتولي الإمام علي عليه السلام وآل بيته، مؤكدة السير على نهج آل البيت والاقتداء بهم وتضحياتهم في سبيل الحق، ورافضة تولي غير المؤمنين وأعداء الأمه، مدينة الإقدام إحراق القرآن الكريم، ونددت بالعدوان الصهيوني على جنين.

وجددت كلمة المناسبة الموحدة موقف الشعب اليمني الثابت ضد كيان العدو الصهيوني والأمريكان المجرمين، ومن يواليهم ويقف في صفهم من العملاء والمنافقين، مؤكدا دعمة للشعب الفلسطيني المظلوم والوقوف مع حركات الجهاد والمقاومة حتى تحقيق نصر الله.

وردد المشاركون في المسيرات الأهازيج الشعبية والأناشيد في حب الإمام علي عليه السلام وآل البيت وأعلام الهدى عليهم السلام، وأدو البرع الشعبي.

كما شهدت الفعاليات قصائد شعرية وأناشيد وزوامل عبرت عن حب أمير المؤمنين والتمسك بالسير على نهج العترة الطهرة، واختتمت الفعاليات بتأدية الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ولإعلام الهدى، والبراءة من أعداء الله ورسوله والمؤمنين.

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