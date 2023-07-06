الأمم المتحدة تندد بتزايد العنف الجنسي بحق النساء في السودان

العالم- السودان

ويقدر هذا العدد الآن بأكثر من أربعة ملايين وفق البيان الذي أكد أن هذا الخطر مرتفع، خصوصا بين النساء والفتيات الهاربات من الحرب، ما دفع مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة إلى التنديد بزيادة العنف، خصوصا الجنسي، بحق النساء والفتيات في السودان، حيث يتواصل القتال منذ شهرين ونصف شهر.

وصدرت هذه الإدانة في بيان مشترك وقعه رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين، تشمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية.

وقال المسؤولون الأمميون إنهم مصدومون وينددون بالتقارير التي تفيد بتزايد العنف الجنسي بحق النساء في السودان ولا سيما بحق النازحات واللاجئات.

وأكد منسق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة مارتن غريفيث أنه من غير المقبول أن تتعرض النساء والاطفال في السودان الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب هذا الصراع لصدمة اكبر بهذه الطريقة معتبرا ما يحدث في السودان ليست أزمة انسانية فحسب بل هو أزمة بشرية.

ونظرا إلى ندرة الإبلاغ عن هذا النوع من الهجمات بسبب الخوف من العار والخوف من الانتقام، فإن العدد الحقيقي للحالات أعلى من دون أي شك، بحسب المسؤولين.

من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إنه يجب أن تتوقف هذه السلسلة المروعة من انتهاكات حقوق الإنسان.

من جهتها حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من تزايد العنف في إقليم دارفور، حيث تقع أعمال عنف وانتهاكات مروعة بحسب النازحين.

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