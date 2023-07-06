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تهديد يمني ضد قوى العدوان

الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن المعادلة في اليمن قد تغيرت وأن صنعاء لن تبقى الحديقة الخلفية لدول العدوان.

العالم - المشهد اليمني

وأكد أن على هذه الدول: أن تعي جيداً بأن زمن الوصاية انتهى، وآن الأوان لاستعادة اليمن القوي الحضاري المؤثر والفاعل الذي يحق له أن يكون لديه حدائق خلفية.

وأعلن جاهزية صنعاء العسكرية وقال إن صبرها لن يطول في حال استمر حصار دول تحالف العدوان.

ولفت العاطفي إلى أن هذه الدول لم تستوعب حجم الخسائر والهزائم النكراء التي لحقت بجيوشها ومرتزقتها، وما تزال تكابر وتصر على غيها، غير مدركة بأن أزمنة الوصاية على اليمن قد ولىّ إلى غير رجعة.

وتستضيف هذه الحلقة من صنعاء الخبير العسكري العقيد مجيب شمسان ومن بيروت الإعلامي اليمني محمد الزبيدي... حيث تسألهم هذه الأسئلة:

1- كيف تقرؤون تصريحات اللواء العاطفي خصوصا في هذا التوقيت؟

2- هذه التصريحات ألا تاتي متوافقة وفي فلك تصريحات رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط الذي أكد أن العدو إذا استمر في عناده فهو يضيع الفرص، والذي يعرض عليه اليوم لن يناله غدا؟

3- هل تستعد صنعاء لمعركة توحيد البلاد؟

4- ما الذي يؤخر التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان ويرفع الحصار؟ وما هي العقبات التي طرأت على المشهد السياسي بعد أن ظهرت في الأشهر الاخيرة بوادر التوافق والاتفاق؟

5- ما هي مطالب صنعاء الأساسية في الحوار وماهي مطالب الطرف الآخر؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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